Cztery osoby - trzy kobiety i niemowlę - trafiły do szpitala po wypadku na DK79 w województwie mazowieckim. Między Kozienicami a Zwoleniem zderzyły się cztery pojazdy.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Policja Kozienice / Facebook

W piątkowe popołudnie doszło do groźnego wypadku na drodze krajowej nr 79 w Mazowieckiem. W miejscowości Bogucin, między Kozienicami a Zwoleniem, zderzyły się cztery pojazdy - Citroen Jumper, Opel Astra, Mitsubishi ASX i Opel Zafira.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący dostawczym citroenem, chcąc skręcić na przydrożny parking, zjechał częściowo na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka oplem.

Następnie opel siłą uderzenia zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka mitsubishi i oplem zafirą - powiedział asp. Marcin Sawicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Do szpitala została przewieziona kobieta jadąca oplem, a także kierująca i pasażerka mitsubishi wraz z 5-miesięcznym niemowlęciem.

Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Ruch kierowany jest na objazdy drogami lokalnymi. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe - policja, straż pożarna oraz zespoły medyczne - poinformował asp. Marcin Sawicki.

Mundurowi apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń służb i unikanie tego odcinka drogi.