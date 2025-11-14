Na początku przyszłego tygodnia zostaną otwarte dwa zamknięte dotąd przejścia graniczne z Białorusią - zapowiedział premier Donald Tusk. Decyzja została podjęta po konsultacjach z lokalnymi władzami i przedsiębiorcami z Podlasia. Szef rządu podkreślił, że nie jest to element negocjacji politycznych, a odpowiedź na potrzeby mieszkańców regionu.

Rząd otwiera przejścia graniczne z Białorusią / Maciej Kulczyński / PAP

W piątek premier Donald Tusk podczas wizyty w Dolnośląskiem potwierdził, że rząd podtrzymuje decyzję o otwarciu przejść granicznych z Białorusią. Jak zaznaczył, decyzja ta była poprzedzona rozmowami z lokalnymi władzami oraz przedsiębiorcami z Podlasia.

To nie jest w żadnym stopniu element jakichś negocjacji politycznych czy dotyczących ewentualnej wymiany więźniów. Ta decyzja była autonomiczna i była związana ze zrozumiałą zupełnie presją ze strony miejscowych. Mówimy o mieszkańcach Podlasia, szczególnie w pobliżu granicy, którzy ponoszą i tak bardzo duże ciężary z agresywną polityką Białorusi na granicy - powiedział premier.

Premier podkreślił, że decyzja o otwarciu przejść była konsultowana z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim oraz wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Zapewnił, że bezpieczeństwo granicy pozostaje priorytetem rządu.

Myśmy uszczelnili granice w taki sposób, że ryzyko nielegalnych przejść zostało ograniczone do absolutnego minimum. Jest blisko 100 proc. skuteczności zatrzymań tych, którzy chcą nielegalnie przekroczyć polską granicę. To jest najbezpieczniejsza, najlepiej strzeżona dzisiaj granica w Europie. Jestem o tym przekonany. Włożyliśmy w to dużo wysiłku, pieniędzy - podkreślił Donald Tusk.

Sytuacja będzie nieustannie monitorowana

Premier zwrócił także uwagę na codzienną służbę żołnierzy, straży granicznej i policji, dzięki którym - jak zaznaczył - granica stała się bezpieczna. Donald Tusk zapewnił, że sytuacja na granicy będzie stale monitorowana.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje otwarcie dwóch drogowych przejść granicznych: Bobrowniki-Bierestowica oraz Kuźnica Białostocka-Bruzgi. Projekt w tej sprawie został opublikowany w czwartek na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Obecnie dla ruchu samochodowego otwarte jest jedynie przejście Terespol-Brześć, a dla ciężarowego Kukuryki-Kozłowicze. Dla ruchu towarowego funkcjonują także kolejowe przejścia graniczne.

Sprawa Andrzeja Poczobuta

Premier został również zapytany o negocjacje dotyczące uwolnienia Andrzeja Poczobuta.

Toczymy tę batalię. To była jedna z pierwszych spraw, jakimi zająłem się jako premier. (...) Leży mi to na sercu z różnych powodów, na razie nie przynosi to efektów - przyznał Donald Tusk.

Od 2021 roku Polska mierzy się z presją migracyjną na granicy z Białorusią, którą polskie władze określają jako element wojny hybrydowej prowadzonej przez reżim Alaksandra Łukaszenk i sojuszniczej wobec Mińska Rosji. W odpowiedzi Polska wprowadziła szereg restrykcji, w tym zamknięcie większości przejść granicznych oraz wzmocnienie ochrony granicy.