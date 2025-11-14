Kraków przedstawił projekt budżetu na 2026 rok. Miasto planuje dochody na poziomie ponad 10 mld zł, wydatki przekroczą 11 mld zł. Władze zapowiadają stopniową poprawę finansów i ambitne inwestycje, w tym dokończenie linii tramwajowej do Mistrzejowic oraz rozwój terenów zielonych.

/ Shutterstock

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl .

Dochody i wydatki - główne założenia

Projekt budżetu Krakowa na 2026 rok przewiduje dochody w wysokości ok. 10 mld 162 mln zł oraz wydatki na poziomie 11 mld 300 mln zł.

Największą część dochodów stanowić będą wpływy z podatków PIT i CIT - 6,1 mld zł, co stanowi ponad 60 proc. budżetu. Dochody własne miasta mają wynieść 3,2 mld zł, a subwencje i dotacje z budżetu państwa - 591 mln zł.

Miasto planuje także pozyskać 197 mln zł ze źródeł zagranicznych na inwestycje.

Deficyt i plany na przyszłość

Prezydent Aleksander Miszalski podkreślił, że budżet jest realistyczny i ma na celu "stopniową poprawę wskaźników i parametrów świadczących o kondycji finansów samorządu oraz zaspokajanie potrzeb rozwojowych miasta i oczekiwań mieszkańców".

Miasto zamierza konsekwentnie hamować wzrost wydatków bieżących, zwiększać dochody i pozyskiwać środki zewnętrzne. To trudne, ale możliwe do pogodzenia - zaznaczył prezydent.

Prezydent zapowiedział, że od 2027 roku rozpocznie się proces zmniejszania deficytu, a do 2029 roku Kraków osiągnie nadwyżkę budżetową przekraczającą 400 mln zł. W przyszłym roku planowana nadwyżka operacyjna ma wynieść 140 mln zł, a w 2029 roku - ok. 1,2 mld zł.

W następnych latach nadwyżka będzie stale rosła co pozwoli nam na wyhamowanie zadłużenia i powolną, ale realną walkę z nim - zapowiedział Miszalski.

Priorytety inwestycyjne

Największe środki w budżecie miasta zostaną przeznaczone na edukację (35 proc.), transport i łączność (19 proc.) oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (11 proc.).

Wśród inwestycji kluczowe miejsce zajmuje dokończenie budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic (KST IV), na którą przeznaczono 250 mln zł. W sumie na rozwój transportu zaplanowano 693 mln zł.

Miasto planuje także modernizację dróg, budowę ścieżek rowerowych, nowych przystanków oraz inwestycje w infrastrukturę rowerową i pieszą. W ramach inicjatywy "Pakt dla krakowskich osiedli" przewidziano dodatkowe środki na remonty chodników, oświetlenie i nowe ławki.

Zielone tereny i wsparcie dla mieszkańców

W 2026 roku przewidziano rozwój terenów zielonych, modernizację parków oraz inwestycje w ochronę przeciwpowodziową. Kontynuowane będą programy rewitalizacji Nowej Huty, termomodernizacji budynków oraz budowy nowych żłobków i szkół.

W planach jest także budowa ośrodków wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz inwestycje w infrastrukturę sportową.

Projekt budżetu trafił do radnych i będzie przedmiotem dalszych prac.



