Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątkowy poranek na warszawskiej Ochocie. W jednym z miejskich autobusów pies zaatakował i pogryzł pasażerkę. Kobieta podróżowała z dzieckiem oraz małym psem, którego trzymała na kolanach.

Pies pogryzł pasażerkę autobusu miejskiego w Warszawie/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W piątek ok. godziny ósmej rano policjanci otrzymali zgłoszenie o pogryzieniu przez psa jednej z pasażerek w autobusie linii 154. Na miejsce natychmiast wezwano patrol oraz zespół ratownictwa medycznego.

Jak przekazała Małgorzata Gębczyńska ze stołecznej policji, "58-letnia właścicielka psa nie utrzymała swojego zwierzęcia i została w związku z tym ukarana mandatem karnym w wysokości pięciuset złotych"

Poszkodowana 44-letnia kobieta została przebadana przez zespół ratownictwa medycznego. Na szczęście nie wymagała dalszej hospitalizacji - dodała Gębczyńska.

Przypomnienie o zasadach przewozu zwierząt

Policja przypomina, że przewożąc zwierzęta w środkach komunikacji miejskiej, należy zachować szczególną ostrożność i zadbać o bezpieczeństwo zarówno innych pasażerów, jak i samego pupila.

Pies powinien być trzymany na smyczy i najlepiej, żeby miał założony kaganiec.



