Do groźnego incydentu doszło w środę na cywilnej strzelnicy w Siedlcach (woj. mazowieckie). Żołnierz postrzelił w udo funkcjonariusza Służby Więziennej. Sprawą zajęła się Żandarmeria Wojskowa.
Na szczęście obrażenia nie są bardzo poważne.
"Uszkodzenie ciała nie zagraża jego życiu i zdrowiu" - poinformowała w komunikacie w mediach społecznościowych Żandarmeria Wojskowa.
Ze względu na to, że sprawcą postrzelenia jest żołnierz, na miejscu zdarzenia czynności wyjaśniające prowadziła Żandarmeria Wojskowa.
O całym zdarzeniu natychmiast powiadomiono Prokuratora Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów.
Śledczy będą wyjaśniać okoliczności wypadku oraz sprawdzać, czy doszło do naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z broni palnej.
