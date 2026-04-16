Do groźnego incydentu doszło w środę na cywilnej strzelnicy w Siedlcach (woj. mazowieckie). Żołnierz postrzelił w udo funkcjonariusza Służby Więziennej. Sprawą zajęła się Żandarmeria Wojskowa.

Na szczęście obrażenia nie są bardzo poważne.

"Uszkodzenie ciała nie zagraża jego życiu i zdrowiu" - poinformowała w komunikacie w mediach społecznościowych Żandarmeria Wojskowa.

Ze względu na to, że sprawcą postrzelenia jest żołnierz, na miejscu zdarzenia czynności wyjaśniające prowadziła Żandarmeria Wojskowa.



O całym zdarzeniu natychmiast powiadomiono Prokuratora Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów.

Śledczy będą wyjaśniać okoliczności wypadku oraz sprawdzać, czy doszło do naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z broni palnej.

