W najbliższy weekend Kraków zamieni się w biegową stolicę Polski. Wszystko za sprawą TAURON 23. Cracovia Maraton oraz towarzyszących mu wydarzeń. Organizacja imprezy oznacza jednak poważne zmiany w ruchu drogowym i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Sprawdź, które ulice zostaną zamknięte i jak zaplanować podróż po mieście.
To oznacza jednak utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.
W związku z organizacją maratonu oraz innych biegów, w różnych częściach Krakowa wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego. Obejmą one zarówno zamknięcia ulic, jak i ograniczenia w ruchu kołowym, pieszym oraz rowerowym.
Zmiany będą wprowadzane stopniowo i dotkną centrum, Stare Miasto, okolice Bulwarów Wiślanych oraz główne ulice miasta.
W wyznaczonych godzinach mogą wystąpić chwilowe wstrzymania ruchu oraz lokalne objazdy. Organizatorzy apelują do mieszkańców i kierowców o zachowanie ostrożności i wcześniejsze zaplanowanie tras przejazdu.
W sobotę, 18 kwietnia, odbędą się trzy wydarzenia biegowe:
- Diagnostyka 19. Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego o Puchar RMF MAXX – w godzinach 10:00–10:45. Start i meta na deptaku przy al. 3 Maja.
- Czaniecki Cracovia Walkathon – w godzinach 11:00–12:00. Start i meta również na deptaku przy al. 3 Maja.
- OSHEE Bieg Nocny na 10 km– w godzinach 20:30–22:00. Start na Rynku Głównym, meta na wysokości ul. Szewskiej.
Z powodu biegu nocnego wyłączona zostanie droga dla rowerów i pieszych na Plantach wzdłuż ulic: Straszewskiego, Podwale i Dunajewskiego. Zamknięte zostaną także ulice na trasie biegu.
Wszystkie ważne szczegóły dotycząće utrudnień można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Infrastruktury Sportowej.
W związku z imprezą biegową OSHEE Bieg Nocny, nastąpią także zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.
Szczegółowe informacje dotyczące zmian w kursowaniu i tras objazdów autobusów i tramwajów są dostępne na stronie internetowej Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.
Największe zmiany czekają mieszkańców w niedzielę, 19 kwietnia, podczas głównego wydarzenia – TAURON 23. Cracovia Maraton.
W godzinach 9:00–15:00 częściowo zamknięte lub zamknięte będą kluczowe ulice na trasie biegu m.in. Plac Wszystkich Świętych, ul. Zwierzyniecka, al. Mickiewicza, ul. Reymonta, ul. Piastowska, al. 3 Maja, ul. Konopnickiej, ul. Ofiar Dąbia, al. Pokoju, ul. Lema, al. Jana Pawła II czy rondo Czyżyńskie i Plac Centralny.
Od godz. 6:00 do 18:00 nieprzejezdna będzie ul. Grodzka.
Wszystkie szczegóły wraz z godzinami zamknięć w tym dniu można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Infrastruktury Sportowej.
W dniu maratonu, czyli 19 kwietnia, w godzinach około 7:30–15:30, zmiany obejmą także komunikację miejską.
Część linii autobusowych i tramwajowych zostanie skierowana na trasy objazdowe lub zawieszona.
Szczegółowe informacje na temat zmian w kursowaniu komunikacji dostępne są na stronie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.
Z powodu niedzielnegoi biegu zamknięte zostaną też niektóre krakowskie mosty. Tak to będzie wyglądać w szczegółach:
- most na rz. Rudawie w ciągu ul. Piastowskiej będzie zamknięty
- most Zwierzyniecki - zamknięty (możliwe zawrócenie dla wyjeżdżających z Kościoła Salezjanów),
- most Dębnicki - zamknięty w kierunku al. 3 Wieszczów, przejezdny w kierunku południowym,
- most Retmański - ruch jednokierunkowy od ul. Ludwinowskiej do ul. Przedwiośnie,
- most Powstańców Śląskich – przejezdny w obu kierunkach,
- most Kotlarski – przejezdny w obu kierunkach,
- Stopień Wodny na Dąbiu – zamknięty (możliwy dojazd tylko do osiedla na Dąbiu od ul. Stoczniowców),
- most Piłsudskiego zamknięty (trasa biegu Rollego–Przy Moście)
W najbliższy weekend Kraków stanie się miejscem wielkiego sportowego święta, ale także licznych utrudnień dla mieszkańców i kierowców.
Warto wcześniej zaplanować podróże i śledzić komunikaty organizatorów, by uniknąć niepotrzebnych komplikacji i nerwów.