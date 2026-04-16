W najbliższy weekend Kraków zamieni się w biegową stolicę Polski. Wszystko za sprawą TAURON 23. Cracovia Maraton oraz towarzyszących mu wydarzeń. Organizacja imprezy oznacza jednak poważne zmiany w ruchu drogowym i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Sprawdź, które ulice zostaną zamknięte i jak zaplanować podróż po mieście.

Zwycięzca ubiegłorocznego Cracovia Maratonu / Art Service / PAP

Cracovia Maraton. Utrudnienia w całym mieście

W nadchodzący weekend Kraków ponownie stanie się areną jednego z największych wydarzeń sportowych w mieście - po raz 23. odbędzie się Cracovia Maraton oraz biegi towarzyszące.

To oznacza jednak utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

W związku z organizacją maratonu oraz innych biegów, w różnych częściach Krakowa wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego. Obejmą one zarówno zamknięcia ulic, jak i ograniczenia w ruchu kołowym, pieszym oraz rowerowym.

Zmiany będą wprowadzane stopniowo i dotkną centrum, Stare Miasto, okolice Bulwarów Wiślanych oraz główne ulice miasta.

W wyznaczonych godzinach mogą wystąpić chwilowe wstrzymania ruchu oraz lokalne objazdy. Organizatorzy apelują do mieszkańców i kierowców o zachowanie ostrożności i wcześniejsze zaplanowanie tras przejazdu.

Harmonogram biegów i zamknięć

W sobotę, 18 kwietnia, odbędą się trzy wydarzenia biegowe:

Diagnostyka 19. Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego o Puchar RMF MAXX – w godzinach 10:00–10:45. Start i meta na deptaku przy al. 3 Maja.

Czaniecki Cracovia Walkathon – w godzinach 11:00–12:00. Start i meta również na deptaku przy al. 3 Maja.

OSHEE Bieg Nocny na 10 km– w godzinach 20:30–22:00. Start na Rynku Głównym, meta na wysokości ul. Szewskiej.

Z powodu biegu nocnego wyłączona zostanie droga dla rowerów i pieszych na Plantach wzdłuż ulic: Straszewskiego, Podwale i Dunajewskiego. Zamknięte zostaną także ulice na trasie biegu.

Wszystkie ważne szczegóły dotycząće utrudnień można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Infrastruktury Sportowej.

W związku z imprezą biegową OSHEE Bieg Nocny, nastąpią także zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w kursowaniu i tras objazdów autobusów i tramwajów są dostępne na stronie internetowej Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Cracovia Maraton. Niedziela z największymi utrudnieniami, zamknięte ulice i zmiany w komunikacji miejskiej

Największe zmiany czekają mieszkańców w niedzielę, 19 kwietnia, podczas głównego wydarzenia – TAURON 23. Cracovia Maraton.

W godzinach 9:00–15:00 częściowo zamknięte lub zamknięte będą kluczowe ulice na trasie biegu m.in. Plac Wszystkich Świętych, ul. Zwierzyniecka, al. Mickiewicza, ul. Reymonta, ul. Piastowska, al. 3 Maja, ul. Konopnickiej, ul. Ofiar Dąbia, al. Pokoju, ul. Lema, al. Jana Pawła II czy rondo Czyżyńskie i Plac Centralny.

Od godz. 6:00 do 18:00 nieprzejezdna będzie ul. Grodzka.



Wszystkie szczegóły wraz z godzinami zamknięć w tym dniu można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Infrastruktury Sportowej.

W dniu maratonu, czyli 19 kwietnia, w godzinach około 7:30–15:30, zmiany obejmą także komunikację miejską.

Część linii autobusowych i tramwajowych zostanie skierowana na trasy objazdowe lub zawieszona.

Szczegółowe informacje na temat zmian w kursowaniu komunikacji dostępne są na stronie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Z powodu niedzielnegoi biegu zamknięte zostaną też niektóre krakowskie mosty. Tak to będzie wyglądać w szczegółach:

most na rz. Rudawie w ciągu ul. Piastowskiej będzie zamknięty

most Zwierzyniecki - zamknięty (możliwe zawrócenie dla wyjeżdżających z Kościoła Salezjanów),

most Dębnicki - zamknięty w kierunku al. 3 Wieszczów, przejezdny w kierunku południowym,

most Retmański - ruch jednokierunkowy od ul. Ludwinowskiej do ul. Przedwiośnie,

most Powstańców Śląskich – przejezdny w obu kierunkach,

most Kotlarski – przejezdny w obu kierunkach,

Stopień Wodny na Dąbiu – zamknięty (możliwy dojazd tylko do osiedla na Dąbiu od ul. Stoczniowców),

most Piłsudskiego zamknięty (trasa biegu Rollego–Przy Moście)

W najbliższy weekend Kraków stanie się miejscem wielkiego sportowego święta, ale także licznych utrudnień dla mieszkańców i kierowców.

Warto wcześniej zaplanować podróże i śledzić komunikaty organizatorów, by uniknąć niepotrzebnych komplikacji i nerwów.