Sukcesem zakończyło się przejście estońskiego slacklinera po 500-metrowej taśmie pomiędzy Pałacem Kultury i Nauki a Varso Tower w Warszawie. Jaan Roose odbył ten nietypowy spacer na wysokości blisko 180 metrów nad ziemią.

Estoński slackliner Jaan Roose podczas próby przejścia po taśmie z Pałacu Kultury i Nauki do Varso Tower w Warszawie w ramach wydarzenia Red Bull Linia Czasu / Piotr Nowak / PAP

Estończyk wystartował spod zegara na Pałacu Kultury i Nauki i przeszedł po wąskiej, elastycznej taśmie do Varso Tower - szklanego wieżowca o wysokości 310 metrów, który jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej.

Wyjątkowy spacer odbył się w ramach wydarzenia Red Bull Linia Czasu. Był na żywo transmitowane w sieci. Roose był asekurowany m.in. za pomocą uprzęży.

Jaan Roose to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci współczesnego slackline’u. Urodził się w 1992 roku w Estonii. Zanim odkrył slackline w wieku 18 lat, trenował parkour.

Roose to trzykrotny mistrz świata w slackline. Przeszedł po taśmie przez cieśninę Bosfor z Azji do Europy. Odbył też spacer nad cieśniną Mesyńską z Włoch na Sycylię. Pracuje jako kaskader filmowy. Specjalizuje się w realistycznych upadkach.