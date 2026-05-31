Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia na drodze ekspresowej S8. Od poniedziałku 1 czerwca przez dwa miesiące na węźle Łask w Łódzkiem obowiązuje ograniczenie ruchu. Na drodze wojewódzkiej nr 473 remontowany będzie przejazd kolejowy i dlatego na węźle Łask można pojechać jedynie w kierunku Wadlewa. Jak ominąć utrudnienia?

W związku z remontem przejazdu PKP na DW 473 od poniedziałku 1 czerwca na dwa miesiące ograniczony będzie ruch na węźle Łask.

Z węzła nie będzie można dotrzeć do Łasku. Dla kierowców jadących S8 wyznaczono objazdy. Jakie? O tym poniżej

Utrudnienia drogowe na S8/DW 473

Od 1 czerwca przez dwa miesiące kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniem ruchu na węźle Łask. Utrudnienia można jednak ominąć. Jadąc drogą ekspresową S8 z Łodzi do Łasku trzeba zjechać na węźle Róża, dotrzeć do węzła Dobroń i później kontynuować podróż drogą wojewódzką 482.

Jak informuje reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka, żeby dojechać trasą S8 do Łasku od strony Wrocławia, trzeba zjechać na węźle Zduńska Wola Wschód i dalej jechać drogą wojewódzką 481.

Dla samochodów osobowych jadących z Wadlewa do Łasku przewidziano objazd drogami lokalnymi przez Tumidaj.

Auta o masie powyżej trzech i pół tony z Wadlewa muszą dojechać do węzła Łask i S8 kierować się w stronę Łodzi, a później na węźle Róża zjechać na S14 i dotrzeć do węzła Dobroń.