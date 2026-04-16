16 osób zamieszanych w kradzieże samochodów zatrzymali stołeczni policjanci oraz mundurowi straży granicznej. Służbom udało się odzyskać siedem pojazdów. Przestępcy również wyłudzali odszkodowania - w grupie działali "kaskader" i "wskoczek", którzy spejcalizowali się w tym procederze.

Służby rozbiły gang złodziei samochodów / KPP w Otwocku / Policja

Służby rozbiły gang złodziei samochodów. Zatrzymano 16 osób, osiem trafiło do aresztu.

Przestępcy ponadto wyłudzali odszkodowania. Mieli w ten sposób oszukać ubezpieczalnie na niemal 2 mln zł.

Podczas akcji udało się odzyskać siedem pojazdów - osobówki i busy.

Uderzenie w gang złodziei samochodów

Służby rozbiły grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami samochodów, legalizacją ich, a także wyłudzaniem odszkodowań. W ręce funkcjonariuszy wpadło 16 osób w wieku od 26 do 52 lat.

Zatrzymani byli powiązani z grupą dokonującą kradzieży pojazdów w Polsce oraz innych krajach UE. Zajmowali się również m.in. legalizacją skradzionych samochodów, włamaniami oraz paserstwem.

Istotny wątek w śledztwie dotyczył wyłudzeń odszkodowań. W grupie działał "kaskader", który inicjował kolizję. Następnie na jego miejsce wchodził "wskoczek", który podawał się za kierowcę i sprawcę kolizji, a następnie zgłaszał ją do ubezpieczalni. Jak poinformowała policja, przestępcy wyłudzili w ten sposób niemal 2 mln zł.

Zabezpieczono siedem pojazdów / KPP w Otwocku / Policja

Odzyskano siedem pojazdów

Osiem zatrzymanych osób decyzją sądu trafiło do aresztu na trzy miesiące. Pozostali zostali objęci policyjnym dozorem. Służbom udało się także odzyskać siedem pojazdów - samochody osobowe i busy.

Zabezpieczono ponadto 169 tys. zł oraz niemal 3 kg narkotyków. Mundurowi podczas przeszukania znaleźli również specjalistyczny sprzęt do kradzieży - "walizki", "gemboy'e" czy "zagłuszarki".

Mundurowi w akcji wykorzystali najnowocześniejszy sprzęt - georadar i drony. W operacji uczestniczył także pies służbowy, wykrywający narkotyki.