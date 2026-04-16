Na przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Rębiechowie doszło do groźnego incydentu, który mógł zakończyć się tragicznie. Kamery monitoringu zarejestrowały moment, w którym pasażerka, zajęta rozmową telefoniczną, nie zauważyła krawędzi peronu i spadła prosto na torowisko, uderzając głową o szynę.

Pomorska Kolej Metropolitalna opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia ku przestrodze.

Kobieta, mimo upadku, zdołała o własnych siłach podnieść się i przejść na sąsiedni peron.

Tam pomocy udzielił jej kierownik pociągu Polregio. Mimo że był już po godzinach pracy, natychmiast zareagował, wezwał karetkę pogotowia i pozostał przy poszkodowanej do czasu przyjazdu ratowników medycznych.

PKM apeluje o ostrożność

Przedstawiciele Pomorskiej Kolei Metropolitalnej podkreślają, że sytuacja mogła zakończyć się znacznie gorzej.

„Chwila roztargnienia może kosztować zdrowie, a nawet życie. Pokazujemy te zdjęcia ku przestrodze” – alarmuje PKM.

Kolejarze apelują do wszystkich podróżnych o zachowanie szczególnej ostrożności na peronach i przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

Korzystajcie wyłącznie z wyznaczonych przejść i ciągów komunikacyjnych,

Nie przekraczajcie żółtej linii bezpieczeństwa na peronach,

Korzystajcie z telefonów w sposób, który nie odciąga uwagi od otoczenia.