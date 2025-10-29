Wschodnie obrzeża Warszawy już wkrótce mogą stać się jednym z najważniejszych punktów na handlowej i rozrywkowej mapie Polski. Wszystko za sprawą imponującego projektu, który powstanie na terenie dawnego lotniska w miejscowości Góraszka, tuż przy węźle tras S17 i S2. Inwestycja, której budowa ruszy w 2026 roku, ma całkowicie odmienić oblicze tej części aglomeracji warszawskiej.

Budowa drogi S17, w pobliżu której stanie kompleks / Mateusz Grochocki Exclusive/East News / East News

Projekt Góraszka to nie tylko tradycyjne centrum handlowe. Na powierzchni aż 65 tysięcy metrów kwadratowych zaplanowano sklepy znanych marek, a także bogatą ofertę gastronomiczną, nowoczesne kino oraz aquapark. Całość ma być miejscem spotkań, rozrywki i zakupów dla mieszkańców Warszawy i okolicznych miejscowości.

Za koncepcję architektoniczną odpowiada renomowana pracownia SUD Architectes, a realizacją projektu zarządza Nhood Polska - firma znana z inwestycji komercyjnych, takich jak planowany Wilanów Park w stolicy.

Kompleks powstanie na terenie dawnego lądowiska Góraszka, w powiecie otwockim, zaledwie pół godziny jazdy samochodem od centrum Warszawy. Bliskość głównych tras komunikacyjnych - S17 i S2 - gwarantuje dogodny dojazd zarówno dla mieszkańców stolicy, jak i okolicznych miejscowości. Dodatkowo, w pobliżu obiektu zaplanowano przystanki autobusowe, a rozmowy dotyczące uruchomienia nowych linii komunikacyjnych prowadzone są już przez inwestora, gminę Wiązowna oraz Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.