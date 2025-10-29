Wschodnie obrzeża Warszawy już wkrótce mogą stać się jednym z najważniejszych punktów na handlowej i rozrywkowej mapie Polski. Wszystko za sprawą imponującego projektu, który powstanie na terenie dawnego lotniska w miejscowości Góraszka, tuż przy węźle tras S17 i S2. Inwestycja, której budowa ruszy w 2026 roku, ma całkowicie odmienić oblicze tej części aglomeracji warszawskiej.

Zobacz również:

Projekt Góraszka to nie tylko tradycyjne centrum handlowe. Na powierzchni aż 65 tysięcy metrów kwadratowych zaplanowano sklepy znanych marek, a także bogatą ofertę gastronomiczną, nowoczesne kino oraz aquapark. Całość ma być miejscem spotkań, rozrywki i zakupów dla mieszkańców Warszawy i okolicznych miejscowości.

Za koncepcję architektoniczną odpowiada renomowana pracownia SUD Architectes, a realizacją projektu zarządza Nhood Polska - firma znana z inwestycji komercyjnych, takich jak planowany Wilanów Park w stolicy.

Kompleks powstanie na terenie dawnego lądowiska Góraszka, w powiecie otwockim, zaledwie pół godziny jazdy samochodem od centrum Warszawy. Bliskość głównych tras komunikacyjnych - S17 i S2 - gwarantuje dogodny dojazd zarówno dla mieszkańców stolicy, jak i okolicznych miejscowości. Dodatkowo, w pobliżu obiektu zaplanowano przystanki autobusowe, a rozmowy dotyczące uruchomienia nowych linii komunikacyjnych prowadzone są już przez inwestora, gminę Wiązowna oraz Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

Harmonogram prac i główne atrakcje

Budowa kompleksu przy ulicy Lubelskiej ma rozpocząć się w 2026 roku i potrwać dwa lata. Zakończenie prac planowane jest na czwarty kwartał 2028 roku. Pierwszy etap obejmie realizację infrastruktury technicznej, a następnie powstaną główne budynki handlowo-usługowe o powierzchni około 40 tysięcy metrów kwadratowych. Równolegle ruszą inwestycje partnerów, w tym restauracje, sklep typu DIY oraz aquapark.

Wśród najemców znajdą się znane sieci, takie jak hipermarket Auchan czy sklep budowlany Leroy Merlin. Przestrzeń handlową uzupełnią liczne punkty gastronomiczne, kino oraz strefy przeznaczone dla lokalnej społeczności. Dla zmotoryzowanych przewidziano aż 1700 miejsc parkingowych.

Ekologiczne rozwiązania i integracja z otoczeniem

Inwestorzy podkreślają, że Projekt Góraszka wpisuje się w najnowsze trendy prośrodowiskowe. Dachy budynków mają zostać pokryte zielenią, co nie tylko poprawi estetykę obiektu, ale także przyczyni się do poprawy mikroklimatu w okolicy. Takie rozwiązania są coraz częściej stosowane w nowoczesnych inwestycjach komercyjnych na całym świecie.

W bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu znajduje się już popularny park rozrywki Majaland, który przyciąga zarówno dzieci, jak i dorosłych. Nowy kompleks handlowo-rozrywkowy ma szansę stać się kolejną atrakcją regionu, przyciągającą tłumy odwiedzających.