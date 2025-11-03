Ciężarówka z naczepą, która przewoziła betonowe belki mostowe o wadze 28 ton, przewróciła się na S17 w okolicach Garwolina. Przed godziną 9 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że ruch został odblokowany.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / KPP Garwolin / Policja

Ciężarówka z naczepą przewróciła się w niedzielę po godz. 22. Nikt nie został poszkodowany.

Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że naczepa zjechała do rowu po tym, jak pękł przewód hydrauliczny. Z pojazdu wypadły betonowe belki mostowe o wadze 28 ton.

Utrudnienia trwały dość długo, bo na miejscu pracował specjalistyczny dźwig, a naczepa znalazła się na lawecie.

Policjanci kierowali samochody na objazdy. Przed godz. 9 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że utrudnienie zostało zakończone.