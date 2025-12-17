Czy Włodzimierz Czarzasty jako szef Nowej Lewicy to szansa, czy zagrożenie dla partii? Dlaczego nie było innych kontrkandydatów? Gdzie jest "kobieca twarz" Nowej Lewicy? Dlaczego nie ma kobiet na stanowiskach szefów regionów? Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu z Nowej Lewicy.

/ RMF FM

Magdalena Biejat gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM

Z najnowszego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby je Koalicja Obywatelska (35,29 proc.). Drugie miejsce zająłby PiS z 31,21 proc. Trzecie miejsce sensacyjnie pierwszy raz objęła Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 11,18 proc. Na Konfederację zagłosowałoby 10,67 procent respondentów, a poza Sejmem znalazłyby się Nowa Lewica (4,95 proc.), Partia Razem (3,33 proc.), PSL (1,71 proc) i Polska 2050 (1,66 proc.). Jak skomentuje te wyniki nasz gość? Dlaczego Lewica znalazła się poza podium? Jak chce przyciągnąć do siebie wyborców? Czy Konfederacja Korony Polskiej zyskuje zwolenników dzięki zamieszaniu w PiS?

Zapytamy także o wizytę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Czego po niej oczekuje? Jakie tematy powinny zostać poruszone?

Dziś w Sejmie próba odrzucenia weta prezydenta do ustawy łańcuchowej. Co zrobi Koalicja, jeśli nie uda się jego odrzucić? Czy dojdzie do kompromisu z prezydentem?

Lewica proponuje zlikwidowanie składki zdrowotnej i wprowadzenie specjalnego podatku zdrowotnego. Czy ma poparcie koalicjantów w tej sprawie? Czy realne jest wprowadzenie podatku tłuszczowego? Czy KRUS należy zlikwidować?



Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby nie umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video .



