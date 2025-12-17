Coraz więcej Europejczyków wraca z egzotycznych wakacji na Wyspach Zielonego Przylądka z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jak wynika z najnowszych danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), od końca listopada 2025 roku w kilku krajach Europy odnotowano gwałtowny wzrost liczby zakażeń bakterią Shigella sonnei. Większość przypadków dotyczy osób, które spędzały urlop w luksusowych, pięciogwiazdkowych hotelach typu all inclusive w regionie Santa Maria na wyspach Sal i Boa Vista. Łącznie odnotowano 193 przypadki zachorowań w krajach europejskich.

  • Holenderski instytut zdrowia ostrzega przed rosnącą liczbą zakażeń bakterią Shigella sonnei u turystów wracających z Wysp Zielonego Przylądka.
  • Przypadki zakażeń odnotowano w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji, Holandii i Irlandii, głównie u osób, które niedawno odwiedziły ten region.
  • Bakteria wywołuje shigellozę - chorobę przewodu pokarmowego objawiającą się silną, często krwawą biegunką, bólami brzucha i gorączką.
  • Źródłem zakażeń prawdopodobnie jest skażona żywność i zaniedbania sanitarne w niektórych resortach na Wyspach Zielonego Przylądka.
  • Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Zobacz również:

Holenderski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) wydał pilne ostrzeżenie dla wszystkich planujących podróż do wspomnianych miejsc.

Pierwsze sygnały o wzroście liczby zachorowań pojawiły się już pod koniec listopada. Wśród zakażonych dominują osoby, które niedawno wróciły z Wysp Zielonego Przylądka - popularnego kierunku turystycznego, szczególnie w sezonie zimowym. Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) potwierdziła już 116 przypadków zakażenia Shigella sonnei od października 2025 roku. W Szwecji odnotowano 26 przypadków. Chorzy to osoby w wieku od 14 do 77 lat, większość z nich stanowią kobiety.

Francuskie służby sanitarne informują o 21 przypadkach - wśród chorych są zarówno dzieci, jak i dorośli, a większość z nich przebywała niedawno na Wyspach Zielonego Przylądka. W Holandii potwierdzono osiem przypadków zakażenia w okresie wrzesień-październik, a w Irlandii - jeden przypadek dotyczący osoby, która odwiedziła ten kraj w styczniu 2025 roku.

Oprócz shigellozy, wśród turystów wykryto także inne infekcje jelitowe, takie jak salmonelloza czy kampylobakterioza, jednak nie stwierdzono przypadków współistnienia kilku zakażeń jednocześnie.

Umiarkowane ryzyko, ale poważne konsekwencje

ECDC ocenia, że ryzyko zakażenia shigellozą wśród podróżujących na Wyspy Zielonego Przylądka jest umiarkowane, jednak liczba przypadków rośnie, a sytuacja wymaga dalszego monitorowania. Szczególnie niepokojące jest to, że obecny szczep bakterii wydaje się być związany z jednym, wspólnym źródłem lub trwałym sposobem transmisji, co może wskazywać na poważne zaniedbania sanitarno-epidemiologiczne.

Władze sanitarne podkreślają, że choć najbardziej prawdopodobną drogą zakażenia jest spożycie skażonej żywności, nie można wykluczyć również innych sposobów przenoszenia bakterii, w tym kontaktu bezpośredniego między osobami. Co istotne, wywiady z pacjentami wskazują, że wśród obiektów, które pojawiają się w zgłoszeniach, znajduje się sieć resortów już wcześniej powiązana z podobnymi przypadkami.

Czym jest shigelloza i jak się objawia?

Shigelloza to groźna infekcja bakteryjna wywoływana przez bakterie z rodzaju Shigella. Choroba atakuje przewód pokarmowy, prowadząc do gwałtownych objawów takich jak silna, często krwawa biegunka, bóle brzucha, gorączka, a czasami także wymioty. Zakażenie szerzy się bardzo łatwo - bakterie wydalane są z kałem osoby chorej i mogą przenosić się przez kontakt z zanieczyszczonymi rękami, żywnością, przedmiotami lub powierzchniami.

Eksperci podkreślają, że shigelloza jest nie tylko bardzo nieprzyjemna, ale może prowadzić do poważnych powikłań, zwłaszcza u dzieci, osób starszych i osób z osłabioną odpornością. W przypadku wystąpienia objawów takich jak uporczywa, krwawa biegunka i gorączka, konieczna jest natychmiastowa konsultacja z lekarzem.

Jak chronić się przed zakażeniem?

Choć całkowite wyeliminowanie ryzyka zakażenia shigellozą podczas pobytu na Wyspach Zielonego Przylądka jest trudne, przestrzeganie podstawowych zasad higieny może znacząco ograniczyć prawdopodobieństwo zachorowania. Specjaliści zalecają:

  • Zawsze spłukiwać toaletę z zamkniętą klapą.
  • Po każdorazowym użyciu toalety przez osobę z biegunką dokładnie ją czyścić.
  • Wymieniać ręczniki do rąk po każdym użyciu przez osobę chorą.
  • Myć ręce wodą z mydłem po skorzystaniu z toalety i przed jedzeniem.
  • Pić wyłącznie wodę butelkowaną, unikać picia wody z kranu.
  • Unikać spożywania surowych produktów, zwłaszcza warzyw i owoców, które mogły mieć kontakt z zanieczyszczoną wodą.

Dodatkowo, podróżni powinni regularnie dezynfekować ręce i zwracać uwagę na czystość w miejscach zakwaterowania.

Eksperci zalecają podróżnym zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w krajach tropikalnych, zwłaszcza w zakresie higieny osobistej i spożywania posiłków. Należy unikać jedzenia potraw niewiadomego pochodzenia, pić wyłącznie wodę butelkowaną i często myć ręce.