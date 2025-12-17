Umiarkowane ryzyko, ale poważne konsekwencje

ECDC ocenia, że ryzyko zakażenia shigellozą wśród podróżujących na Wyspy Zielonego Przylądka jest umiarkowane, jednak liczba przypadków rośnie, a sytuacja wymaga dalszego monitorowania. Szczególnie niepokojące jest to, że obecny szczep bakterii wydaje się być związany z jednym, wspólnym źródłem lub trwałym sposobem transmisji, co może wskazywać na poważne zaniedbania sanitarno-epidemiologiczne.

Władze sanitarne podkreślają, że choć najbardziej prawdopodobną drogą zakażenia jest spożycie skażonej żywności, nie można wykluczyć również innych sposobów przenoszenia bakterii, w tym kontaktu bezpośredniego między osobami. Co istotne, wywiady z pacjentami wskazują, że wśród obiektów, które pojawiają się w zgłoszeniach, znajduje się sieć resortów już wcześniej powiązana z podobnymi przypadkami.

Czym jest shigelloza i jak się objawia?

Shigelloza to groźna infekcja bakteryjna wywoływana przez bakterie z rodzaju Shigella. Choroba atakuje przewód pokarmowy, prowadząc do gwałtownych objawów takich jak silna, często krwawa biegunka, bóle brzucha, gorączka, a czasami także wymioty. Zakażenie szerzy się bardzo łatwo - bakterie wydalane są z kałem osoby chorej i mogą przenosić się przez kontakt z zanieczyszczonymi rękami, żywnością, przedmiotami lub powierzchniami.

Eksperci podkreślają, że shigelloza jest nie tylko bardzo nieprzyjemna, ale może prowadzić do poważnych powikłań, zwłaszcza u dzieci, osób starszych i osób z osłabioną odpornością. W przypadku wystąpienia objawów takich jak uporczywa, krwawa biegunka i gorączka, konieczna jest natychmiastowa konsultacja z lekarzem.

Jak chronić się przed zakażeniem?

Choć całkowite wyeliminowanie ryzyka zakażenia shigellozą podczas pobytu na Wyspach Zielonego Przylądka jest trudne, przestrzeganie podstawowych zasad higieny może znacząco ograniczyć prawdopodobieństwo zachorowania. Specjaliści zalecają:

Zawsze spłukiwać toaletę z zamkniętą klapą.

Po każdorazowym użyciu toalety przez osobę z biegunką dokładnie ją czyścić.

Wymieniać ręczniki do rąk po każdym użyciu przez osobę chorą.

Myć ręce wodą z mydłem po skorzystaniu z toalety i przed jedzeniem.

Pić wyłącznie wodę butelkowaną, unikać picia wody z kranu.

Unikać spożywania surowych produktów, zwłaszcza warzyw i owoców, które mogły mieć kontakt z zanieczyszczoną wodą.

Dodatkowo, podróżni powinni regularnie dezynfekować ręce i zwracać uwagę na czystość w miejscach zakwaterowania.

Eksperci zalecają podróżnym zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w krajach tropikalnych, zwłaszcza w zakresie higieny osobistej i spożywania posiłków. Należy unikać jedzenia potraw niewiadomego pochodzenia, pić wyłącznie wodę butelkowaną i często myć ręce.