Coraz więcej Europejczyków wraca z egzotycznych wakacji na Wyspach Zielonego Przylądka z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jak wynika z najnowszych danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), od końca listopada 2025 roku w kilku krajach Europy odnotowano gwałtowny wzrost liczby zakażeń bakterią Shigella sonnei. Większość przypadków dotyczy osób, które spędzały urlop w luksusowych, pięciogwiazdkowych hotelach typu all inclusive w regionie Santa Maria na wyspach Sal i Boa Vista. Łącznie odnotowano 193 przypadki zachorowań w krajach europejskich.
- Holenderski instytut zdrowia ostrzega przed rosnącą liczbą zakażeń bakterią Shigella sonnei u turystów wracających z Wysp Zielonego Przylądka.
- Przypadki zakażeń odnotowano w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji, Holandii i Irlandii, głównie u osób, które niedawno odwiedziły ten region.
- Bakteria wywołuje shigellozę - chorobę przewodu pokarmowego objawiającą się silną, często krwawą biegunką, bólami brzucha i gorączką.
- Źródłem zakażeń prawdopodobnie jest skażona żywność i zaniedbania sanitarne w niektórych resortach na Wyspach Zielonego Przylądka.
- Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl
Holenderski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) wydał pilne ostrzeżenie dla wszystkich planujących podróż do wspomnianych miejsc.
Pierwsze sygnały o wzroście liczby zachorowań pojawiły się już pod koniec listopada. Wśród zakażonych dominują osoby, które niedawno wróciły z Wysp Zielonego Przylądka - popularnego kierunku turystycznego, szczególnie w sezonie zimowym. Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) potwierdziła już 116 przypadków zakażenia Shigella sonnei od października 2025 roku. W Szwecji odnotowano 26 przypadków. Chorzy to osoby w wieku od 14 do 77 lat, większość z nich stanowią kobiety.
Francuskie służby sanitarne informują o 21 przypadkach - wśród chorych są zarówno dzieci, jak i dorośli, a większość z nich przebywała niedawno na Wyspach Zielonego Przylądka. W Holandii potwierdzono osiem przypadków zakażenia w okresie wrzesień-październik, a w Irlandii - jeden przypadek dotyczący osoby, która odwiedziła ten kraj w styczniu 2025 roku.
Oprócz shigellozy, wśród turystów wykryto także inne infekcje jelitowe, takie jak salmonelloza czy kampylobakterioza, jednak nie stwierdzono przypadków współistnienia kilku zakażeń jednocześnie.