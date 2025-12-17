Samorząd Katowic ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania 100 hektarów terenów po kopalni Wujek i jej okolicach. To kolejny krok w kierunku rewitalizacji tej części miasta - wkrótce rozpocznie się likwidacja zakładu, a następnie przekształcanie poprzemysłowych terenów.

Katowice ogłaszają konkurs na zagospodarowanie terenów po historycznej kopalni Wujek / Arkadiusz Gola/Polska Press / East News

Katowice ogłosiły konkurs na koncepcję zagospodarowania 100 hektarów terenów po kopalni Wujek, co jest kolejnym etapem rewitalizacji tej części miasta.

Projekty mają łączyć poszanowanie historycznego dziedzictwa z nowoczesnością i ekologią, a zwycięzca otrzyma nagrodę finansową oraz możliwość opracowania planu zagospodarowania.

Likwidacja kopalni Wujek, miejsca o szczególnym znaczeniu historycznym, rozpocznie się w II kwartale 2026 roku, a nowe prawo umożliwia przekazywanie terenów samorządom.

Konkurs obejmuje obszar ograniczony torami kolejowymi, ulicami Ligocką i Mikołowską oraz autostradą A4. Zgłoszenia do udziału można składać do 14 stycznia, a prace konkursowe należy przedstawić do 2 marca.

Prezydent Katowic Marcin Krupa podkreśla, że miasto ma doświadczenie w rewitalizacji terenów poprzemysłowych - przykładem jest Strefa Kultury powstała na terenach dawnej, działającej jeszcze w latach 90. kopalni Katowice. Teraz stoją tam gmachy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Muzeum Śląskiego i Międzynarodowego Centrum Kongresowego.

Na terenach po kopalni Wieczorek w innej części miasta ma wkrótce powstać hub gamingowo-technologiczny, a na działkach należących niegdyś do kopalni Boże Dary lokalne władze chcą wybudować miejski basen.

Kopalnia Wujek - miejsce nieprzypadkowe

Kopalnia Wujek to miejsce o szczególnym znaczeniu historycznym - w grudniu 1981 roku podczas pacyfikacji strajku zginęło tam dziewięciu górników. Pamięć o tych wydarzeniach pielęgnuje Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, które działa w dawnych budynkach kopalni.

Władze miasta chcą, by nowe zagospodarowanie terenu łączyło poszanowanie dziedzictwa z nowoczesnością i ekologią. Projekty konkursowe mają uwzględniać m.in. jakość rozwiązań przestrzennych, ich ekonomikę oraz elementy proekologiczne.

W skład sądu konkursowego wchodzą przedstawiciele miasta, Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, Polskiej Grupy Górniczej, KWK Staszic-Wujek oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową i zaproszenie do negocjacji umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Likwidacja ponad stuletniej kopalni Wujek, połączonej od 2021 roku z zakładem Murcki-Staszic, ma rozpocząć się w II kwartale 2026 roku. Nowelizacja ustawy górniczej umożliwia samodzielną likwidację kopalń przez spółki oraz przekazywanie majątku samorządom.