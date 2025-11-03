Strażacy z komendy w Jarosławiu na Podkarpaciu apelują o ostrożność przy korzystaniu ze zniczy i pozbywaniu się odpadów na cmentarzu. To efekt niedzielnego pożaru na terenie nekropolii w Kidałowicach.
Jarosławscy strażacy informują, że pożar na cmentarzu w Kidałowicach (powiat jarosławski) wybuchł w niedzielę rano.
Ogień objął kontener na odpady. Później zapaliły się od niego rosnące w pobliżu tuje.
Na zdjęciach udostępnionych przez strażaków widać, że pożar wywołał spore zadymienie. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
Strażacy informują, że ogień uszkodził także samochód zaparkowany w pobliżu miejsca pożaru. Apelują o zachowanie ostrożności na cmentarzach - chodzi zarówno o korzystanie ze zniczy, jak i wyrzucanie odpadów.
Przyczyny pojawienia się ognia na cmentarzu będą wyjaśniane.
