Strażacy z komendy w Jarosławiu na Podkarpaciu apelują o ostrożność przy korzystaniu ze zniczy i pozbywaniu się odpadów na cmentarzu. To efekt niedzielnego pożaru na terenie nekropolii w Kidałowicach.

Zdjęcie z akcji gaśniczej / KP PSP Jarosław /

Jarosławscy strażacy informują, że pożar na cmentarzu w Kidałowicach (powiat jarosławski) wybuchł w niedzielę rano.

Ogień objął kontener na odpady. Później zapaliły się od niego rosnące w pobliżu tuje.

Zdjęcie z akcji gaśniczej / KP PSP Jarosław / Państwowa Straż Pożarna

Na zdjęciach udostępnionych przez strażaków widać, że pożar wywołał spore zadymienie. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.

Strażacy informują, że ogień uszkodził także samochód zaparkowany w pobliżu miejsca pożaru. Apelują o zachowanie ostrożności na cmentarzach - chodzi zarówno o korzystanie ze zniczy, jak i wyrzucanie odpadów.

Zdjęcie z akcji gaśniczej / KP PSP Jarosław / Państwowa Straż Pożarna

Przyczyny pojawienia się ognia na cmentarzu będą wyjaśniane.