Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne; w wypadku zginął również pies - to tragiczny bilans czołowego zderzenia dwóch aut, do którego doszło w niedzielę późnym wieczorem na drodze wojewódzkiej nr 992 na Podkarpaciu.

W niedzielę wieczorem w województwie podkarpackim doszło do śmiertelnego wypadku.

Na odcinku między Jasłem a Nowym Żmigrodem w miejscowości Żółków - na drodze wojewódzkiej nr 922 - czołowo zderzyły się dwie osobówki.

W sumie mamy dwie osoby poszkodowane i jedną ofiarę śmiertelną. Przez kilka godzin droga będzie nieprzejezdna. Rozbite samochody jeszcze są na środku. Wypadku nie przeżył też pies. Dwie osoby ranne trafiły już do szpitala - powiedział RMF FM przed godz. 23 dyżurny Komendy Powiatowej w Jaśle.

Służby apelują o zdjęcie nogi z gazu i rozważną jazdę ze względu na trudne warunki atmosferyczne. W wielu miejscach w kraju nawierzchnia dróg jest oblodzona lub pada deszcz, a na Dolnym Śląsku występują intensywne opady śniegu. Uważać trzeba szczególnie, bo - jak informuje policja - większość pojazdów wciąż porusza się na oponach letnich.