Węgierski przewoźnik Wizz Air ogłosił uruchomienie pięciu nowych połączeń z Warszawy w nadchodzącym sezonie letnim. Nowe trasy obejmą popularne kierunki w Portugalii, Rumunii, Włoszech, Estonii i Hiszpanii.

Jak poinformował przewoźnik, od sezonu letniego 2026 pasażerowie będą mogli polecieć z Warszawy do Faro (Portugalia), Braszowa (Rumunia), Lamezii Terme (Włochy), Tallinna (Estonia) oraz na Minorkę (Hiszpania).





Szczegóły lotów

Rejsy do Faro wystartują 31 marca 2026 roku i będą realizowane we wtorki oraz soboty.

Do Braszowa polecimy od 9 czerwca, również we wtorki i soboty.

Połączenia do Lamezii Terme ruszą 30 marca (poniedziałki, środy, piątki), do Tallinna już od 29 marca (codziennie), a na Minorkę w środy i niedziele.



Więcej samolotów na Lotnisku Chopina

Wizz Air zapowiedział także wzmocnienie swojej bazy na Lotnisku Chopina w Warszawie. W sezonie letnim 2026 do floty dołączy piętnasty samolot typu Airbus A321neo.

Przewoźnik podkreśla, że dwie trzecie jego floty stanowią nowoczesne maszyny A321neo, których średni wiek to nieco ponad 4,5 roku.

Od rozpoczęcia działalności w Polsce w 2004 roku Wizz Air przewiózł ponad 128,5 mln pasażerów. Obecnie oferuje prawie 220 tras z 11 polskich lotnisk do 96 kierunków w 32 krajach.

W 2025 roku przewoźnik zrealizował w Polsce ponad 65 tys. rejsów, obsługując blisko 14 mln pasażerów.