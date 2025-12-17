Maksymalnie 35,5 tys. ochotników może być przeszkolone w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w przyszłym roku - to o 500 osób więcej niż w ubiegłych latach. W ofercie są szkolenia podstawowe - do 28 dni, a także specjalistyczne - do 11 miesięcy. Instytucje odpowiedzialne za organizację szkoleń zobowiązano do zapewnienia odpowiednich warunków dla ochotników, m.in. zakwaterowania i wyżywienia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Szef resortu obrony podpisał decyzję w sprawie tej formy pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Szkolenie podstawowe w wojskowych centrach, ośrodkach i jednostkach ma trwać do 28 dni. Przewidziano 9 turnusów szkoleń.

Z kolei kursy specjalistyczne przewidziano na okres do 11 miesięcy.

Poszczególne instytucje wojskowe zobowiązano do wyznaczenia miejsc, gdzie będą się odbywać szkolenia, a także do stworzenia aktualnych programów.

Muszą one także zapewnić wyposażenie ochotników, zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie, a także opiekę medyczną.

Sprawdzaniem kandydatów do dobrowolnej służby ma się zajmować Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

W tym roku limit przyjęć na szkolenia - 35,5 tys. osób - jest o 500 ochotników wyższy niż w ubiegłych latach.