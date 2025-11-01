Dziewięć osób, w tym dwoje dzieci zostało rannych w wypadku w Pruszkowie pod Warszawą. 7 poszkodowanych trafiło do szpitala. W miejscu wypadku występują utrudnienia w ruchu.
- Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na RMF24.pl.
Do niebezpiecznego wypadku doszło w sobotę po godz. 15:00 na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i ul. Kubusia Puchatka w Pruszkowie pod Warszawą.
Zderzyły się tam dwa auta osobowe. Rannych zostało w sumie dziewięć osób, w tym dwoje dzieci. 7 poszkodowanych trafiło do szpitala.
Jak informuje reporterka RMF FM, kierowca mitsubishi skręcał w lewo i nie ustąpił pierwszeństwa jeepowi.
Samochody uderzyły w sygnalizator świetlny, który spadł na pieszych