Od piątku na polskich drogach doszło do 146 wypadków. Zginęło 6 osób, a 184 osoby zostały ranne.

Trwa policyjna Akcja Znicz / Małopolska Policja / Policja

Z policyjnych statystyk wynika, że w piątek na polskich drogach miały miejsce 92 wypadki. W sobotę było ich nieco mniej - 54.

W piątkowych wypadkach zginęły 4 osoby, a 105 zostało rannych. W sobotę odnotowano 2 ofiary i 79 rannych.

Policja przekazała też informacje o kierowcach złapanych na prowadzeniu po alkoholu. Tylko w ciągu dwóch dni odnotowano 518 takich przypadków.

W ramach Akcji Znicz na polskich drogach trwają wzmożone policyjne kontrole. Funkcjonariusze kontrolują m.in. trzeźwość kierowców i sposób przewożenia pasażerów.

Policja przypomina, że w wielu miastach najszybciej można dostać się na cmentarze komunikacją miejską. Gdy wybieramy ten środek transportu, nie musimy martwić się o miejsce do parkowania.

Jesteśmy kierowcami amatorami. Bierzmy przykład z kierowców zawodowych. Po 2-3 godzinach jazdy trzeba zrobić sobie co najmniej 15-minutową przerwę - radził w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem Marek Konkolewski - zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Trzeba zmienić technikę i taktykę kierowania samochodem. Znakomita większość zmotoryzowanych nie ma zielonego pojęcia, jak wyprowadzić samochód z poślizgu - ostrzegał ekspert. Zwracał też uwagę, że wielu pieszych zapomina o noszeniu elementów odblaskowych, co zmniejsza ich widoczność po zmroku.