Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Poseł PiS i były minister obrony został oskarżony o to, że jako funkcjonariusz publiczny - przewodniczący Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego oraz członek Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego - ujawnił informacje niejawne o klauzulach "Ściśle tajne", "Tajne", "Poufne" i "Zastrzeżone" oraz informacje, z którymi zapoznał się w związku z pełnioną funkcją. Prokuratura Krajowa poinformowała równocześnie, że umorzyła inne śledztwo, w którym pojawiało się nazwisko Macierewicza. Chodzi o zniszczenie samolotu przez członków podkomisji do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej.

Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi, posłowi i byłemu ministrowi obrony narodowej.

Macierewicz jest oskarżony o ujawnienie informacji niejawnych o klauzulach "Ściśle tajne", "Tajne", "Poufne" i "Zastrzeżone" w latach 2018-2022, dotyczących katastrofy smoleńskiej.

Grozi mu do 5 lat więzienia.

Uzasadnienie aktu oskarżenia jest niejawne.

Macierewicz nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Prokuratura umorzyła natomiast śledztwo w sprawie zniszczenia samolotu Tu-154M nr 102 przez członków podkomisji.

Ustalono, że samolot od 2011 roku był niezdatny do lotów i przekwalifikowany na złom.

Prokurator uznał, że działania podkomisji nie przekroczyły uprawnień i nie były motywowane chęcią wyrządzenia szkody.

O co został oskarżony Antoni Macierewicz?

Jest akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi, posłowi na Sejm RP i byłemu ministrowi obrony narodowej. Skierowała go do Sądu Okręgowego w Warszawie Prokuratura Krajowa.

Antoni Macierewicz został oskarżony o to, że będąc funkcjonariuszem publicznym - przewodniczącym Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego oraz członkiem Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego - ujawnił w okresie od 11 kwietnia 2018 r. do dnia 22 maja 2022 r. informacje niejawne o klauzulach "Ściśle tajne", "Tajne", "Poufne" i "Zastrzeżone" oraz informacje, z którymi zapoznał się w związku z pełnioną funkcją. Chodzi o podanie do publicznej wiadomości informacji pochodzących z dokumentów opatrzonych wskazanymi wyżej klauzulami niejawności oraz innych informacji chronionych, dotyczących okoliczności katastrofy tupolewa w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku.

Macierewicz nie przyznał się do zarzucanego mu czynu

Grozi za to do pięciu lat więzienia.

Uzasadnienie aktu oskarżenia jest w całości niejawne.

Postanowienie o przedstawieniu zarzutów zostało ogłoszone Macierewiczowi 3 września. Poseł nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.

Wcześniej, 5 sierpnia, Sejm zgodził się na pociągnięcie posła Antoniego Macierewicza do odpowiedzialności karnej.

Podejrzany wyraził zgodę na publikację pełnych danych osobowych.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w dniu 18 listopada 2024 r.



Umorzone śledztwo ws. zniszczenia tupolewa

W kolejnym komunikacie Prokuratura Krajowa przekazała w środę, że umorzyła śledztwo w sprawie zniszczenia przez członków podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego z dnia 10 kwietnia 2010 roku samolotu Tu-154M nr 102.

Śledczy ustalili, iż samolot Tu-154M nr 102, identyczny pod względem budowy z rozbitym w katastrofie smoleńskiej Tu-154M nr 101, ostatni lot wykonał w sierpniu 2011 r. Od października 2011 r. był przechowywany w hangarze w Mińsku Mazowieckim.

W marcu 2016 r. podkomisja prowadziła badania na tym samolocie. Początkowo badania były nieinwazyjne, niewymagające ingerencji w konstrukcję samolotu. Następnie zdemontowano wybrane elementy oraz pobrano próbku do badań laboratoryjnych. Z tego powodu doszło do naruszenia części elementów konstrukcyjnych samolotu.

Prokuratorzy ustalili, że samolot od dłuższego czasu nie posiadał zdolności operacyjnych z uwagi na wygaśnięcie ważności jego obsług technicznych. Już od 2011 r. był niezdatny do wykonywania lotów. Ostatecznie został także przekwalifikowany do kategorii odpowiadającej złomowi w ewidencji wojskowej.

Tym samym prokurator umorzył postępowanie. Uznał bowiem, że członkowie Podkomisji nie przekroczyli swoich uprawnień. Ustalonom też, że działania komisji nie były motywowane zamiarem wyrządzenia szkody ani utrudnienia postępowania karnego, lecz realizacją zadań związanych z ustaleniem przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej. Z tego samego powodu umorzone zostało postępowanie dotyczące niedopełnienia obowiązków przez ministra obrony narodowej.



