Parlament Europejski w przyjętej w środę rezolucji wzywa do pilnych inwestycji w infrastrukturę transportową i uproszczenia procedur, by umożliwić sprawne przemieszczanie wojsk i sprzętu na terenie Unii Europejskiej. Europosłowie podkreślają, że obecne ograniczenia mogą utrudnić skuteczną obronę w razie zagrożenia ze strony Rosji.

Parlament Europejski wzywa do zniesienia barier dla wojsk w UE (zdjęcie ilustracyjne) / Tamas Vasvari / PAP/EPA

Parlament Europejski wezwał do zniesienia barier i przyspieszenia inwestycji w infrastrukturę, by umożliwić szybkie przemieszczanie wojsk i sprzętu w UE w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.

Europosłowie zaproponowali utworzenie wojskowej strefy Schengen, powołanie koordynatora UE oraz modernizację kluczowych korytarzy transportowych, co wymagałoby inwestycji rzędu 100 mld euro.

PE podkreślił konieczność współpracy z NATO i regularnych ćwiczeń, apelując o zwiększenie budżetu UE na mobilność wojskową do ponad 17 mld euro.

Obecnie europejskie drogi, mosty i linie kolejowe nie są dostosowane do szybkiego transportu ciężkiego sprzętu wojskowego. Jak wskazał unijny komisarz ds. transportu Apostolos Dzidzikostas, w przypadku konieczności szybkiego przerzutu czołgów i żołnierzy na wschodnią flankę NATO, pojazdy mogłyby utknąć na zbyt wąskich tunelach lub mostach o niewystarczającej nośności. Przemieszczenie wojsk na front mogłoby zająć tygodnie, a nawet miesiące.

W przyjętej w środę rezolucji europosłowie zaapelowali o przyspieszenie inwestycji w infrastrukturę transportową oraz cyfryzację procedur granicznych. Parlament Europejski podkreślił, że przeszkody administracyjne, finansowe i infrastrukturalne nadal utrudniają sprawne przemieszczanie oddziałów i sprzętu w obrębie UE.

W dokumencie znalazł się postulat utworzenia tzw. wojskowej strefy Schengen oraz powołania europejskiego koordynatora, który miałby usprawniać wdrażanie inicjatyw w tym zakresie. Europosłowie wskazali także na konieczność modernizacji czterech głównych korytarzy mobilności wojskowej oraz kluczowych punktów infrastruktury, takich jak mosty i tunele. Szacowane koszty tych inwestycji to nawet 100 mld euro.

Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął propozycję Komisji Europejskiej zwiększenia budżetu UE na mobilność wojskową do ponad 17 mld euro w kolejnym wieloletnim budżecie. Europosłowie apelują, by państwa członkowskie nie ograniczały tych środków, jak miało to miejsce w poprzednich latach.

Współpraca z NATO i regularne ćwiczenia

W rezolucji podkreślono kluczową rolę współpracy Unii Europejskiej z NATO. Mobilność wojskowa ma umożliwiać szybkie przemieszczanie sił sojuszniczych zarówno w czasie pokoju, jak i kryzysu czy wojny. Europosłowie wezwali do regularnych wspólnych ćwiczeń i testów infrastruktury w ekstremalnych warunkach.

Parlament Europejski chce, by siły szybkiego reagowania mogły przekraczać wewnętrzne granice UE w ciągu trzech dni w czasie pokoju i w ciągu 24 godzin w sytuacji kryzysowej. Mobilność wojskowa nie jest luksusem, lecz koniecznością - podkreślił europoseł Petras Ausztreviczius, współsprawozdawca projektu.

Kolejnym krokiem będą prace komisji PE ds. transportu i obrony nad pakietem legislacyjnym dotyczącym mobilności wojskowej, przygotowanym przez Komisję Europejską w listopadzie.