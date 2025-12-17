Francja zapowiada twardy sprzeciw wobec forsowania umowy handlowej UE z Mercosurem. Prezydent Emmanuel Macron podczas środowego spotkania z rządem podkreślił, że Paryż nie poprze porozumienia, dopóki nie zostaną spełnione kluczowe warunki stawiane przez Francję.

Emmanuel Macron / MIGUEL MEDINA/POOL / PAP/EPA

Jak relacjonowała rzeczniczka rządu Maud Bregeon, Emmanuel Macron uważa, że wciąż nie ma wystarczającej jasności, jeśli chodzi o trzy żądania Paryża dotyczące porozumienia. Dodała, że Francja oczekuje na stanowisko Włoch w celu zwiększenia presji na UE, by przyjęcie umowy przełożono na rok 2026.

Rząd Francji poinformował w niedzielę, że poprosił Unię Europejską o odroczenie grudniowych terminów dotyczących umowy z Mercosurem. W ocenie Paryża nie ma obecnie warunków, by mogło się odbyć głosowanie państw unijnych w sprawie tego porozumienia.

Francja chce odpowiedzi na trzy swoje żądania dotyczące tego porozumienia. Chodzi o mechanizmy zabezpieczające, kontrole i działania symetryczne.

Mechanizmy zabezpieczające miałyby sprawić, że preferencje dla produktów z Mercosur będzie można wycofać, jeśli dojdzie do gwałtownego wzrostu importu lub spadku cen. Paryż domaga się również skuteczniejszych kontroli, aby zapewnić, że produkty z importu spełniają normy europejskie. Francja chce ponadto kroków symetrycznych, które miałyby zapewnić, że pestycydy niedozwolone w UE będą też zakazane w produktach pochodzących z krajów bloku Mercosur.

Premier Włoch Giorgia Meloni uznała w środę, że przedwczesne jest mówienie o możliwości podpisania porozumienia z blokiem Mercosur w najbliższych dniach. W wystąpieniu w parlamencie w środę podkreśliła, że konieczny jest pakiet dodatkowych kroków na rzecz ochrony rolnictwa.

O co chodzi w umowie UE-Mercosur?

Umowa z blokiem krajów Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia, Urugwaj) ustanowi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych z tych krajów, takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol.

Ostateczny tekst rozporządzenia zostanie uzgodniony w negocjacjach Parlamentu Europejskiego z państwami członkowskimi, co może nastąpić w bieżącym tygodniu. Kraje czekają na klauzulę ochronną z ostatecznym głosowaniem nad całą umową handlową z Mercosurem.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen liczy na to, że w sobotę będzie mogła podpisać porozumienie na szczycie Mercosuru w Brazylii. W związku z protestami rolników Francja chce jednak przełożenia prac nad umową z Mercosurem na przyszły rok. Tego samego chcą Włochy.