Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie udaremnili przemyt niemal 90 kilogramów marihuany o wartości blisko 4,5 miliona złotych. Narkotyki ukryto w przesyłce z Kanady, która miała zawierać panele LED. W sprawie zatrzymano 40-letnią obywatelkę Chin.
Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa wykryła przemyt prawie 90 kg marihuany.
Funkcjonariusze KAS sprawdzili w magazynie lotniskowym przesyłkę z Kanady. Zgodnie z deklaracją drewniana skrzynia miała zawierać panele ledowe.
Podczas rewizji okazało się, że w skrzyni faktycznie znajdują się kartonowe pudła z 47 panelami. W 27 z nich funkcjonariusze wykryli 159 hermetycznie zamkniętych pakietów foliowych z marihuaną.
Funkcjonariusze zatrzymali odbiorcę przesyłki 40-letnią obywatelkę Chin.
"Kobieta w prokuraturze usłyszała zarzuty przywozu znacznej ilości środków odurzających" - przekazała rzeczniczka szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska.
Chinka decyzją sądu została aresztowana na trzy miesiące. Grozi jej od 3 do 20 lat więzienia. Wartość przechwyconego towaru to niemal 4,5 mln zł.