Jarmark Bożonarodzeniowy na Placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki, obok placu Centralnego, będzie pierwszym tak dużym jarmarkiem świątecznym w stolicy. Do tej pory można było tam odwiedzać tylko mniejsze kiermasze, a tłumy turystów przyciągał przede wszystkim Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie. Świąteczna atrakcja w Warszawie rusza 28 listopada 2025. Jarmark będzie można odwiedzać do 1 stycznia 2026 roku. Atrakcją będzie m.in. największy w Polsce diabelski młyn o wysokości 55 metrów. Co jeszcze?

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W sezonie zimowym 2025/2026 na Placu Defilad w Warszawie odbędzie się nowy - i pierwszy tak duży - Jarmark Bożonarodzeniowy.

Wydarzenie potrwa od 28 listopada 2025 do 1 stycznia 2026.

Atrakcje to m.in. karuzela wenecka, Domek Świętego Mikołaja czy 14-metrowa choinko-karuzela.

Na jarmarku pojawią się wystawcy z całej Polski.

W jakich godzinach czynny będzie Jarmark Warszawski? Sprawdź poniżej.

Więcej najnowszych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Jarmark Warszawski 2025 – pierwszy prawdziwy jarmark świąteczny w Warszawie

W sezonie zimowym 2025/2026 na Placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki odbędzie się pierwsza, inauguracyjna edycja Jarmarku Bożonarodzeniowego. Wydarzenie potrwa od 28 listopada 2025 do 1 stycznia 2026 roku. Na odwiedzających czeka wiele atrakcji, m.in. największy w Polsce diabelski młyn o wysokości 55 metrów, karuzela wenecka, Domek Świętego Mikołaja oraz 14-metrowa choinko-karuzela.

Na jarmarku pojawią się wystawcy z różnych regionów Polski, oferujący rękodzieło, produkty spożywcze oraz ciepłe dania, słodkości i napoje. Przewidziano także scenę z koncertami, akcjami charytatywnymi i warsztatami.

Jarmark Bożonarodzeniowy 2025 w Warszawie – godziny otwarcia

Wstęp na jarmark świąteczny będzie bezpłatny, a czynny będzie: