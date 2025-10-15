Najpiękniejsze, najlepsze jarmarki bożonarodzeniowe w Europie, które warto odwiedzić zimą 2025 roku, wytypował serwis brytyjskiego czasopisma "Time Out". Na liście znajduje się sporo propozycji - od słynnych niemieckich jarmarków po niedoceniane, kameralne kiermasze w urokliwych małych miasteczkach. Co ciekawe na liście znalazł się także świąteczny kiermasz w Krakowie. Które naprawdę warto zobaczyć i od kiedy do kiedy będą czynne?
Jeśli chodzi o Europę, najwięcej jarmarków bożonarodzeniowych znajdziemy w Niemczech. Jak wskazuje serwis brytyjskiego czasopisma "Time Out", szczególnie magiczny jest ten w Norymberdze. To prawdopodobnie najsłynniejszy jarmark na kontynencie. Do gustu przypadnie szczególnie miłośnikom grzańca i lokalnego wędzonego piwa. Ozdobna iglica fontanny Schöner góruje tam nad placem, na którym unosi się zapach pierników i kiełbasek, czyli najsłynniejszego lokalnego przysmaku.
- Lokalizacja: Hauptmarkt, 90402 Norymberga
- Daty: 28 listopada – 24 grudnia 2025
Manchester w północno-zachodniej Anglii może nie kojarzy się z jarmarkami, ale w święta miasto ożywa w niepowtarzalny sposób. W 2025 roku główny jarmark wróci na Albert Square, gdzie ponad 200 drewnianych domków oferuje bratwursty, Yorkshire pudding w wrapach, gorące strudle, grzane wino i mnóstwo słodkości.
- Lokalizacja: Albert Square
- Daty: 7 listopada – 4 stycznia 2026
Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy we Francji odbywa się w Ogrodzie Tuileries, rozciągając się od Rue des Pyramides do Place de la Concorde. Jak opisuje "Time Out", można tu schować się w barze szampańskim i przejechać się na wielkim diabelskim młynie z widokiem na miasto.
- Lokalizacja: Pl. de la Concorde, 75001 Paryż
- Daty: 16 listopada – 15 stycznia
Najstarszy i najbardziej tradycyjny jarmark w Budapeszcie odbywa się na głównym placu Vörösmarty niedaleko Dunaju. Około 100 stoisk oferuje zabawki, ozdoby i lokalne jedzenie: gulasz, strudle i inne rozgrzewające potrawy. Codziennie wieczorem odbywają się koncerty jazzowe, folkowe i bluesowe. Szczególnie spodoba się tam miłośnikom rękodzieła, na przykład drewnianych zabawek.
- Lokalizacja: Vörösmarty tér, Budapeszt
- Daty: 15 listopada – 31 grudnia 2025
Na piątym miejscu w rankingu znalazł się Wiedeń. W okresie świątecznym to prawdziwa „Kraina Bożego Narodzenia” pod majestatycznym ratuszem. Na tym jarmarku bożonarodzeniowym znajdziemy ponad 100 stoisk i mnóstwo świątecznych atrakcji.
- Lokalizacja: Rathausplatz, 1010 Wiedeń
- Daty: 14 listopada – 26 grudnia 2025
Choć stolica Małopolski w rankingu brytyjskiego "Time Out" znalazła się dopiero na 14. miejscu, nie można jej nie wymienić. To tu fani jarmarków z całego świata znajdą naszą niepowtarzalną ceramikę z Ćmielowa czy Bolesławca. W cieniu Sukiennic napijemy się grzanego wina i obejrzymy ręcznie malowane szklane bombki, ceramiczne figurki, futrzane czapki, drewniane zabawki i mnóstwo świecących gadżetów. Na turystów czekają dorożki z białymi końmi.
- Lokalizacja: Rynek Główny, Kraków
- Daty: 28 listopada – 1 stycznia 2026
Na liście tych najpiękniejszych znalazły się także:
- jarmark w Wilnie na Placu Katedralnym - nie jest tam tak tłoczno, więc można spokojnie spacerować między stoiskami z rękodziełem;
- słynny Winter Wonderland w Hyde Parku - jedno z największych wydarzeń świątecznych w Londynie. Oprócz stoisk są tu karuzele, DJ-e, lodowisko i wiele innych atrakcji;
- jarmark w Lucernie, którego symbolem jest wielki wieniec adwentowy, przyciąga tysiące turystów. Znajdzie się tam w tym roku ponad 70 stoisk z rękodziełem, pamiątkami i piernikami w kształcie Mikołaja;
- jarmark w Szwecji w parku rozrywki Liseberg to prawdziwa magia. Można tam obejrzeć balet „Jezioro łabędzie” na lodzie, spróbować glöggu, kupić rękodzieło i zachwycać się ogromną choinką w minimalistycznym, skandynawskim stylu;
- jarmark w Wenecji na Campo Santo Stefano to święto lokalnych rzemieślników. Można tam kupić ozdoby z Murano, tradycyjne włoskie słodycze i panettone. W tym roku znajdziemy tam tylko 30 butikowych stoisk, jednak z pewnością warto odwiedzić to miejsce.