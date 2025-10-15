Najpiękniejsze, najlepsze jarmarki bożonarodzeniowe w Europie, które warto odwiedzić zimą 2025 roku, wytypował serwis brytyjskiego czasopisma "Time Out". Na liście znajduje się sporo propozycji - od słynnych niemieckich jarmarków po niedoceniane, kameralne kiermasze w urokliwych małych miasteczkach. Co ciekawe na liście znalazł się także świąteczny kiermasz w Krakowie. Które naprawdę warto zobaczyć i od kiedy do kiedy będą czynne?

Najlepsze jarmarki bożonarodzeniowe 2025. Listę otwierają Niemcy

Jeśli chodzi o Europę, najwięcej jarmarków bożonarodzeniowych znajdziemy w Niemczech. Jak wskazuje serwis brytyjskiego czasopisma "Time Out", szczególnie magiczny jest ten w Norymberdze. To prawdopodobnie najsłynniejszy jarmark na kontynencie. Do gustu przypadnie szczególnie miłośnikom grzańca i lokalnego wędzonego piwa. Ozdobna iglica fontanny Schöner góruje tam nad placem, na którym unosi się zapach pierników i kiełbasek, czyli najsłynniejszego lokalnego przysmaku.

Lokalizacja: Hauptmarkt, 90402 Norymberga

Daty: 28 listopada – 24 grudnia 2025

Gorące strudle i ponad 200 drewnianych domków, czyli jarmark w Manchesterze

Manchester w północno-zachodniej Anglii może nie kojarzy się z jarmarkami, ale w święta miasto ożywa w niepowtarzalny sposób. W 2025 roku główny jarmark wróci na Albert Square, gdzie ponad 200 drewnianych domków oferuje bratwursty, Yorkshire pudding w wrapach, gorące strudle, grzane wino i mnóstwo słodkości.

Lokalizacja: Albert Square

Daty: 7 listopada – 4 stycznia 2026

Jarmark świąteczny w Paryżu

Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy we Francji odbywa się w Ogrodzie Tuileries, rozciągając się od Rue des Pyramides do Place de la Concorde. Jak opisuje "Time Out", można tu schować się w barze szampańskim i przejechać się na wielkim diabelskim młynie z widokiem na miasto.

Lokalizacja: Pl. de la Concorde, 75001 Paryż

Daty: 16 listopada – 15 stycznia

Jarmark w Budapeszcie

Najstarszy i najbardziej tradycyjny jarmark w Budapeszcie odbywa się na głównym placu Vörösmarty niedaleko Dunaju. Około 100 stoisk oferuje zabawki, ozdoby i lokalne jedzenie: gulasz, strudle i inne rozgrzewające potrawy. Codziennie wieczorem odbywają się koncerty jazzowe, folkowe i bluesowe. Szczególnie spodoba się tam miłośnikom rękodzieła, na przykład drewnianych zabawek.

Lokalizacja: Vörösmarty tér, Budapeszt

Daty: 15 listopada – 31 grudnia 2025

Jeśli Austria, to jarmark w Wiedniu

Na piątym miejscu w rankingu znalazł się Wiedeń. W okresie świątecznym to prawdziwa „Kraina Bożego Narodzenia” pod majestatycznym ratuszem. Na tym jarmarku bożonarodzeniowym znajdziemy ponad 100 stoisk i mnóstwo świątecznych atrakcji.



Lokalizacja: Rathausplatz, 1010 Wiedeń

Daty: 14 listopada – 26 grudnia 2025

Najpiękniejszy jarmark w Polsce - bezapelacyjnie ten w Krakowie

Choć stolica Małopolski w rankingu brytyjskiego "Time Out" znalazła się dopiero na 14. miejscu, nie można jej nie wymienić. To tu fani jarmarków z całego świata znajdą naszą niepowtarzalną ceramikę z Ćmielowa czy Bolesławca. W cieniu Sukiennic napijemy się grzanego wina i obejrzymy ręcznie malowane szklane bombki, ceramiczne figurki, futrzane czapki, drewniane zabawki i mnóstwo świecących gadżetów. Na turystów czekają dorożki z białymi końmi.

Lokalizacja: Rynek Główny, Kraków

Daty: 28 listopada – 1 stycznia 2026

Jakie jarmarki jeszcze warto odwiedzić?

