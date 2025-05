Grupa aktywistów klimatycznych z Ostatniego Pokolenia postawiła prezydentowi Warszawy, Rafałowi Trzaskowskiemu, ultimatum. Jeśli ich żądania nie zostaną spełnione, zapowiadają blokadę mostów w Warszawie 5 maja - w pierwszym dniu matur.

Aktywiści Ostatniego Pokolenia podczas blokady ulic w Warszawie. / Adam Burakowski / East News

Aktywiści Ostatniego Pokolenia wystosowali list z do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wręczyli mu go podczas jego wyborczej wizyty w Toruniu 29 kwietnia. Zapowiadają, że jeśli Trzaskowski nie spełni ich żądań, 154 osoby są gotowe, by 5 maja zablokować mosty w Warszawie.