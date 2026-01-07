Jest trzymiesięczny areszt dla policjanta z Warszawy zatrzymanego w związku ze sprawą napaści seksualnej na młodą policjantkę. Jak informuje "Fakt", taką decyzję podjął Sąd Rejonowy w Piasecznie wobec jednego z przełożonych oddziałów prewencji Komendy Stołecznej Policji.

Ofiara to policjantka stażystka, która przyjechała do komendy na trzymiesięczny staż (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Chcesz być na bieżąco? Wejdź na rmf24.pl .

Policjant usłyszał zarzut zmuszenia policjantki przemocą do poddania się innej czynności seksualnej - przekazał nam prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie

W sprawie tej przesłuchiwanych jest kilkanaście osób. Trwają intensywne czynności. Sąd zdecydował się uwzględnić wniosek prokuratury i tymczasowo aresztować podejrzanego na trzy miesiące - mówi "Faktowi" prokurator Skiba. Zaznacza, że ze względu na dobro postępowania prokuratura nie będzie udzielać żadnych nowych informacji.

Informację o gwałcie jako pierwsza podała TV Republika. Jak napisała, do zdarzenia doszło na terenie jednostki w Piasecznie.

Z ustaleń "Faktu" wynika, że aresztowany to dowódca jednej z kompanii prewencji policji KSP. Z kolei ofiara to policjantka stażystka, która przyjechała do komendy w Piasecznie na trzymiesięczny staż.

Portal tvn24.pl informuje, że do wydarzeń doszło późnym wieczorem w ostatni weekend. Dowódca jednej z kompanii pił alkohol, najprawdopodobniej w towarzystwie innych funkcjonariuszy.

Miał zamknąć się w pokoju z młodą policjantką. Kobieta zaczęła krzyczeć. Inni policjanci sforsowali drzwi do pomieszczenia. Policjantka zgłosiła napaść na tle seksualnym - podaje tvn24.pl.

Z informacji portalu wynika, że komendant stołeczny policji zawiesił policjanta w czynnościach.