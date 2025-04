M.in. o swoim życiu prywatnym Rafał Trzaskowski opowiada w wydanej niedawno książce "Rafał". To wywiad-rzeka, który przeprowadziła z nim Donata Subbotko. Wspomina m.in., że w liceum miał ksywki "Trzasku" i "Raf". Podkreśla również, że był wygadany i dosyć lubiany.

"Mieszkałem na trudnym podwórku i bycie hop do przodu oraz opowiadanie historii często ratowało mnie z opresji. W podstawówce też się mądrowałem i wykłócałem o wszystko" - opowiada Trzaskowski.

Ile języków zna Rafał Trzaskowski?

Od samego początku swojej politycznej drogi Rafał Trzaskowski przedstawiany jest jako poliglota. Mówił o tym już w spocie z 2009 r. jego przyjaciel - aktor Michał Żebrowski.

Ile języków zna walczący o prezydenturę Rafał Trzaskowski? Kandydat KO deklaruje znajomość angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego. W książce "Rafał" wspomina, że rodzice posyłali go na lekcje angielskiego od ósmego roku życia i "mieli na tym punkcie fioła".

Rafał Trzaskowski i jego program wyborczy

Jaki program wyborczy i wizję prezydentury ma Rafał Trzaskowski? Na jego kampanijnej stronie internetowej w zakładce "Mój plan na Polskę" znajdujemy zaledwie 6 punktów. Są to:

Centralny Okręg Przemysłowy

Pakt dla bezpieczeństwa

Patriotyzm gospodarczy

Zdrowy rozsądek w życiu społecznym

Prezydencki Fundusz Inwestycyjny

Deregulacja

Co kryje się za tymi hasłami? Jak kandydat KO rozwija poszczególne punkty swojego programu? Piszemy o tym w kolejnych akapitach.

Centralny Okręg Przemysłowy - plan Trzaskowskiego dla Podkarpacia

Rafał Trzaskowski chciałby, by na Podkarpaciu powstał Nowy Centralny Okręg Przemysłowy - "projekt wsparty rządowymi i międzynarodowymi inwestycjami, który uczyni z Podkarpacia prawdziwe serce polskiej gospodarki oraz systemu bezpieczeństwa".

W ramach nowego COP-u na Podkarpaciu miałyby zostać zrealizowane duże inwestycje drogowe i kolejowe. Trzaskowski chce też rozwoju zakładów energetycznych i zbrojeniowych oraz m.in. modernizacji szkół i szpitali. "W sumie to 250 miliardów złotych, które przyczynią się do rozkwitu Podkarpacia i całego kraju" - obiecuje na swojej stronie internetowej.

Nie trzeba być wielkim analitykiem, by dostrzec w tym postulacie próbę przeciągnięcia na swoją stronę mieszkańców Podkarpacia, którzy od lat głosują głównie na konserwatywnych kandydatów. Czy poczują się przekonani i dzięki planom inwestycyjnym zaufają kandydatowi KO? Przekonamy się już niedługo.

Rafał Trzaskowski i jego plany dotyczące bezpieczeństwa Polski

Pakt dla bezpieczeństwa, który jest kolejnym postulatem Rafała Trzaskowskiego, ma kilka zasadniczych założeń. Generalnie chodzi w nim o to, by sprawy dotyczące bezpieczeństwa Polski nie były elementem walki politycznej. To wizja równie piękna, co idealistyczna i raczej niewykonalna.

Trzaskowski chce też m.in. zwiększenia nakładów na obronność do 5 procent PKB i zwoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem prezydenta i przedstawicieli wszystkich sił politycznych co najmniej raz na 2 miesiące.

Kandydat KO na prezydenta postuluje również, by co najmniej połowa środków na modernizację Sił Zbrojnych była inwestowana w polskim przemyśle.

Patriotyzm gospodarczy wg Rafała Trzaskowskiego

Jakie działania służące polskiej gospodarce chciałby podejmować jako prezydent Rafał Trzaskowski? Na jego stronie czytamy m.in. o wspieraniu przedsiębiorców, inwestycjach w nowe technologie i ochronie rodzimego rynku.

Trzaskowski postuluje również uproszczenie prawa gospodarczego oraz wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Chce stawiać także na uniezależnienie energetyczne poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE).

Co ciekawe, w tym rozdziale programu wyborczego Rafała Trzaskowskiego znajdujemy fragment poświęcony rolnikom. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta chce chronić ich przed nieuczciwym importem. Jak miałaby wyglądać ta ochrona? Tego już niestety nie wyjaśnia.

Rafał Trzaskowski o aborcji, in vitro i 800 plus dla Ukraińców

Co kryje się za dość enigmatycznym postulatem "Zdrowego rozsądku w życiu społecznym", który jest kolejnym elementem programu Rafała Trzaskowskiego?

Jak się okazuje, pod tym hasłem zebrano wiele różnych zagadnień. Mamy tutaj liberalizację prawa aborcyjnego oraz wspieranie programu zapłodnienia in vitro, ograniczenie świadczenia 800 plus dla Ukraińców czy ochronę i promocję tożsamości regionalnej. Jest też ogólnikowa deklaracja "zero tolerancji dla przestępczości". Czy miałoby iść za tym zaostrzenie kar albo większe inwestycje w służby mundurowe? Trudno powiedzieć.

"Zdrowy rozsądek powinien rządzić każdym obszarem życia społecznego. Chcemy łączyć pragmatyzm z troską o obywateli, aby zapewnić bezpieczeństwo społeczne, ekonomiczne oraz kulturowe, a jednocześnie dbać o przyszłość Polski" - czytamy na stronie Rafała Trzaskowskiego.

Rafał Trzaskowski chce stworzyć Prezydencki Fundusz Inwestycyjny

Wśród swoich postulatów Rafał Trzaskowski wymienia również powołanie Prezydenckiego Funduszu Inwestycyjnego. Jak miałby on wyglądać i komu służyć?

Prezydencki Fundusz Inwestycyjny miałby dysponować kwotą 2 miliardów złotych rocznie. Pieniądze te miałyby trafiać do szczególnie potrzebujących miast i regionów i być elementem wsparcia dla tych części kraju, które ucierpiały w wyniku transformacji po 1989 r.

Na co miałyby iść pieniądze z Prezydenckiego Funduszu Inwestycyjnego? M.in. na modernizację infrastruktury społecznej i transportowej oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Co ważne, decyzje o podziale środków miałyby być transparentne i podejmowane po lokalnych konsultacjach społecznych.

Rafał Trzaskowski chce walczyć z biurokracją i stawia na deregulację

Ostatni element programu Rafała Trzaskowskiego opisany na jego stronie internetowej to deregulacja - hasło odmieniane w ostatnich miesiącach przez wszystkie przypadki również przez lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska.

"Chcemy Polski, w której proste zasady wspierają rozwój - zamiast go hamować. Dlatego proponujemy konkretne reformy: mniej obciążeń, mniej papierologii, przyjazne urzędy, sprawniejsza administracja" - czytamy na kampanijnej stronie Rafała Trzaskowskiego. Jak w praktyce miałaby wyglądać ta upojna i idylliczna wizja?

Wśród deregulacyjnych obietnic Trzaskowskiego są m.in. jasne podatki i domniemanie niewinności podatnika oraz zero dodatkowych przepisów przy wprowadzaniu unijnego prawa.

Kandydat KO kusi też wyborców wizją rozszerzenia funkcjonalności mObywatela. W tej aplikacji mielibyśmy mieć dostęp do wyników badań medycznych, cyfrowych skierowań i systemu kolejkowego wspieranego sztuczną inteligencją.

Jaką wizję polityki zagranicznej ma Rafał Trzaskowski?

Zgodnie z Konstytucją, prezydent współdziała z rządem w sprawach polityki zagranicznej. Jakie stanowisko wyraża w kwestii współpracy z innymi państwami Rafał Trzaskowski? Jego zdaniem, żeby zapewnić Polsce bezpieczeństwo "musimy mieć jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale również z Unią Europejską".

Dzisiaj nie należy Unii Europejskiej po prostu krytykować ani komuś obiecywać, że z niej wyjdziemy, bo i tacy są. Trzeba ją po prostu zmieniać od środka, trzeba ją reformować, trzeba doprowadzić do tego (...), że Unia Europejska będzie mówiła naszym głosem, że Unia Europejska stanie się miejscem, w którym będziemy w 100 proc. efektywnie realizować nasz interes - zaznaczył Trzaskowski na kwietniowym wiecu w Kielcach.

W wywiadzie dla telewizji Fox Business Rafał Trzaskowski oceniał sytuację na Ukrainie, która kolejny rok zmaga się z rosyjską inwazją i działania prezydenta Trumpa ws. pokoju.



Musimy rozmawiać z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi i spróbować przekonać ich, że cokolwiek się stanie - a wiem, że prezydent Trump chce pokoju - to nie możemy pozwolić Putinowi przedstawiać zakończenia tego konfliktu (z Ukrainą - przyp. red.) jako swojego zwycięstwa. (Putin - przyp. red.) będzie próbował to zrobić - mówił Trzaskowski. Wtedy każdy kraj na świecie, który źle życzy Stanom Zjednoczonym lub Europie, wykorzysta to i spróbuje zinterpretować to jako naszą słabość. Dlatego musimy pozostać silni, ponieważ źli ludzie rozumieją tylko język siły - i to jest język, który, oczywiście, amerykański prezydent demonstruje - dodał prezydent Warszawy.

Rafał Trzaskowski pod tęczową flagą. Jaki jest jego stosunek do osób LGBT?

Konserwatywni oponenci wytykają Rafałowi Trzaskowskiemu udział w Paradzie Równości i wspieranie osób LGBT. Dał temu wyraz popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki, który w czasie debaty w Końskich obdarzył kandydata KO tęczową flagą.

W czasie konferencji w Gliwicach w listopadzie 2024 r. Rafał Trzaskowski był pytany, czy gdy zostanie prezydentem, na Pałacu Prezydenckim będzie wisiała tęczowa flaga LGBT. Prezydent Warszawy odpowiedział, że na pałacu "będą wisiały dokładnie te same flagi, które wiszą teraz".

W czasie warszawskiej Parady Równości w 2019 r. Rafał Trzaskowski mówił, że "są tacy, którzy próbują oszukiwać i mamić polskie społeczeństwo tym, że różnorodność, wolność, tolerancja to jest zagrożenie dla polskiej rodziny".

Nie ma większego kłamstwa, dlatego że właśnie różnorodność, tolerancja i równe prawa dla wszystkich są gwarancją tego, że możemy zbudować społeczeństwo otwarte i uśmiechnięte. Jeśli ktoś tworzy zagrożenie dla polskiej rodziny, to ten, kto niszczy polską edukację, ten, kto zezwala na inflację, a nie ten, kto jest za różnorodnością - dodał prezydent Warszawy.

Cała społeczność LGBT+ w Warszawie zawsze będzie bezpieczna i mam nadzieję, że wszyscy będziecie również bezpieczni w Polsce. Zadaniem każdego samorządowca jest to, żeby wspierać wszystkich tych, których populistyczna władza próbuje zrzucić na margines, próbuje na nich szczuć i próbuje budować mity, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością - zapewniał Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski i "Nasze podwórko". Serialowa przeszłość polityka KO

Kilkuletni Rafał Trzaskowski wystąpił w pięcioodcinkowym serialu "Nasze podwórko" w reżyserii Stanisława Lotha. Jak podaje portal FilmPolski.pl, ta produkcja miała premierę w sierpniu 1981 r. Jej odcinki były dość krótkie - miały zaledwie 25 minut.

Fabuła "Naszego podwórka" była dość prosta. Zgodnie z tytułem, serial opowiadał o przygodach grupy przedszkolaków z jednego podwórka.

Bohater grany przez Rafała Trzaskowskiego miał na imię Tomek. Oprócz przyszłego prezydenta Warszawy w obsadzie "Naszego podwórka" znaleźli się m.in. Witold Pyrkosz, Bożena Dykiel i Tomasz Jastrun.