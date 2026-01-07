Mężczyzna podejrzany o rzucenie butelką z cieczą łatwopalną i usiłowanie podpalenia budynku przy ul. Wiejskiej w Warszawie był niepoczytalny. Do sądu skierowany został wniosek o umorzenie postępowania - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Krzysztof B. doprowadzany do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, zdj. archiwalne / Leszek Szymański / PAP

Mężczyzna podejrzany o próbę podpalenia budynku przy ul. Wiejskiej w Warszawie był niepoczytalny - poinformowała Prokuratura Okręgowa.

Do zdarzenia doszło w październiku 2025 roku; celem był budynek, w którym mieści się m.in. siedziba Platformy Obywatelskiej.

Policja zatrzymała 44-letniego Krzysztofa B. kilka dni po incydencie.

W połowie października ub.r. doszło do próby podpalenia budynku przy ul. Wiejskiej w Warszawie, w którym mieści się m.in. siedziba Platformy Obywatelskiej. Kilka dni później policjanci zatrzymali w tej sprawie 44-letniego Krzysztofa B., mieszkańca powiatu łosickiego. To on miał rzucić "butelką z zawartością cieczy", a następnie podpalił tę ciecz po rozbiciu się butelki.

Decyzją Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

Opinia biegłych ws. Krzysztofa B.

Na początku stycznia Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście skierowała do sądu wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego przeciwko Krzysztofowi B. i umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym.



Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba, "powołani w sprawie biegli lekarze psychiatrzy oraz psycholog po przeprowadzeniu badania Krzysztofa B. stwierdzili, że w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów miał on zniesioną zdolność do rozpoznania znaczenia czynów oraz zdolność do pokierowania swoim postępowania".



Zdaniem biegłych "istnieje wysokie ryzyko ponownego popełnienia czynów zagrażających porządkowi prawnemu". Dlatego prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec mężczyzny środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.