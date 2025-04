To kandydat Partii Razem Adrian Zandberg wygrał prawybory prezydenckie przeprowadzone w Liceum Ogólnokształcącym nr IV we Wrocławiu. Frekwencja dopisała, bo w głosowaniu wzięło udział 76 proc. uczniów.

Adrian Zandberg / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Prawybory prezydenckie odbyły się we wtorek w Liceum Ogólnokształcącym nr IV we Wrocławiu. Na listach wyborczych znalazło się 13 zarejestrowanych przez PKW kandydatów na prezydenta.

Pierwsze miejsce, zdobywając 149 głosów, zajął Adrian Zandberg, drugie Rafał Trzaskowski (135 głosów), a na trzecim uplasował się Sławomir Mentzen (65 głosów) - wynika z informacji przekazanych przez biuro prasowe wrocławskiego magistratu.

W głosowaniu wzięło udział ponad 76 proc. uczniów wrocławskiego liceum.

Były listy, na które wpisywali się głosujący uczniowie. Urna, do której wrzucali głosy. A nad wszystkim czuwała 4-osobowa komisja wyborcza - informuje Marzena Solnica, nauczycielka WOS-u w LO nr IV we Wrocławiu, która podkreśla, że organizacja prawyborów była bardzo zbliżone do właściwego głosowania.

Dodała, że organizacja prawyborów ma przede wszystkim na celu zachęcenie młodzieży do angażowania się w sprawy społeczne. Cieszy nas też to, że frekwencja była bardzo wysoka - zaznaczyła nauczycielka.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ewentualna II tura, jeżeli będzie konieczna, zostanie przeprowadzona 1 czerwca.