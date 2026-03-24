Na Rondzie Waszyngtona w Warszawie doszło do groźnego wypadku z udziałem tramwaju linii 24 i autobusu linii 123. Cztery osoby zostały poszkodowane. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe, a pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w komunikacji miejskiej.

Około godziny 12.20 dostaliśmy informację, że tramwaj nr 24 jadący ze strony Śródmieścia ruszył z przystanku przy Rondzie Waszygtona i uderzył w tył przejżdzającego przez rondo autobusu nr 123 - powiedziała podinspektor Joanna Węgrzyniak z warszawskiej policji.

Trzy osoby poszkodowane to pasażerowie autobusu, jedna - tramwaju. Na miejscu są wszystkie służby. Będziemy zabezpieczać monitoring i ustalać przyczyny zdarzenia - przekazał z kolei rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

Utrudnienia w komunikacji miejskiej

Wypadek spowodował poważne zakłócenia w kursowaniu tramwajów i autobusów. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że utrudnienia dotyczą tramwajów linii 9 i 24 w kierunku Gocławka i Wiatracznej oraz autobusów linii 123, 138 i 509.

Tramwaje linii 9 i 24 zostały skierowane na trasę objazdową: Al. Poniatowskiego, Al. Zieleniecką oraz Grochowską, skąd wracają na swoje pierwotne trasy.

Autobusy linii 123, 138 i 509 w kierunku Dw. Wschodni (Lubelska), Bokserska oraz Gocław kursują objazdem przez Al. Zieleniecką, Al. Poniatowskiego, Wybrzeże Szczecińskie, Al. Poniatowskiego i Francuską, jednak bez pomijania przystanków rozkładowych.

Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega, że mogą występować opóźnienia w kursowaniu wymienionych linii autobusowych i tramwajowych.

Służby pracują nad jak najszybszym przywróceniem normalnego ruchu.