Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Krakowie podczas przeszukania jednego z mieszkań natrafili na prawdziwy arsenał i znaczne ilości narkotyków. W ręce policjantów wpadł 38-letni Grzegorz K., który odpowie za posiadanie i handel narkotykami oraz nielegalne posiadanie broni palnej.

Prawdziwy arsenał krył się w jednym z lokali na terenie Krakowa. W trakcie przeszukania mieszkania Grzegorza K. policjanci znaleźli karabin automatyczny AK-47 oraz pistolet Glock 19 z magazynkiem i 14 sztukami amunicji.

Jak ustalili śledczy, karabin został skradziony w 2025 roku w Piotrkowie Trybunalskim.





Narkotyki warte fortunę

Oprócz broni, w mieszkaniu zabezpieczono znaczne ilości substancji psychotropowych i środków odurzających.

Policjanci przejęli ponad 2,8 kg marihuany, 1944 tabletki MDMA, 739 gramów mefedronu, 167 gramów kokainy, pół kilograma proszku MDMA, 422 gramy amfetaminy oraz 140 gramów haszyszu.

Grzegorz K. został zatrzymany i przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji.

Za te przestępstwa grozi mu od dwóch do nawet 12 lat więzienia. Mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu.