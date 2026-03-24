Krzyż na Giewoncie, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Tatr, zostanie 2 kwietnia o godzinie 21:37 symbolicznie oświetlony, by upamiętnić rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Decyzję o zdalnej iluminacji podjęły władze Tatrzańskiego Parku Narodowego po konsultacjach z ekspertami i lokalną społecznością.

W 2025 r. 2 kwietnia dwie osoby, które o godz. 21.37 rozświetliły krzyż mocnymi latarkami, zostały ukarane mandatami po 500 zł przez straż TPN. / Grzegorz Momot / PAP

Symboliczna minuta światła na Giewoncie

W rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, 2 kwietnia o godzinie 21:37, krzyż na szczycie Giewontu zostanie rozświetlony na jedną minutę. Iluminacja będzie miała charakter wyłącznie symboliczny i zostanie przeprowadzona przez pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego w sposób zdalny, bez konieczności obecności osób na szczycie.

Jak podkreślił dyrektor TPN Szymon Ziobrowski, decyzja ta jest kompromisem po latach nielegalnych prób rozświetlania krzyża przez grupy śmiałków, które wchodziły na szczyt po zmroku, łamiąc obowiązujące przepisy.

Iluminacja będzie miała charakter symboliczny jako odpowiednik minuty ciszy. Zostanie przeprowadzona wyłącznie przez Tatrzański Park Narodowy i pod jego bezpośrednim nadzorem - zaznaczył dyrektor.



Koniec nielegalnych akcji na szczycie

W ubiegłym roku dwie osoby, które rozświetliły krzyż mocnymi latarkami, zostały ukarane mandatami po 500 zł. Strażnicy TPN podkreślali, że ukarano je nie za sam gest upamiętnienia papieża, lecz za złamanie zakazu poruszania się po szlakach po zmroku.

Decyzja nie zmienia obowiązujących zasad na terenie parku. Nadal obowiązuje zakaz poruszania się po szlakach po zmroku, a indywidualne inicjatywy w tym zakresie pozostają niedozwolone. Iluminacja nie będzie wymagała obecności pracowników na szczycie - światło zostanie uruchomione zdalnie - przekazał Ziobrowski.

Rozświetlenie krzyża na Giewoncie w rocznicę śmierci Jana Pawła II to tradycja zapoczątkowana w 2005 roku, w dniu pogrzebu papieża. Poświata ze szczytu jest doskonale widoczna z Zakopanego i od lat przyciąga uwagę mieszkańców oraz turystów.

Jednak wprowadzone przez park narodowy ograniczenia wywołały sprzeciw części lokalnej społeczności, w tym radnych powiatu tatrzańskiego i mieszkańców Zakopanego, którzy od lat bronią tej tradycji.



Papież i Tatry - szczególna więź

Tatry zajmowały szczególne miejsce w sercu Karola Wojtyły. Papież wielokrotnie wędrował po górskich szlakach, odwiedzał Morskie Oko, Kalatówki, a podczas oficjalnej wizyty w Polsce w 1983 roku spotkał się z Lechem Wałęsą w Dolinie Chochołowskiej.

Ostatni raz był w Tatrach 6 czerwca 1997 roku, kiedy wjechał na szczyt Kasprowego Wierchu i pozostawił wpis w księdze pamiątkowej: "Benedicite montes Dominum - Góry błogosławcie Pana".

Władze TPN zapowiadają, że 2 kwietnia prowadzone będą standardowe działania służb parkowych związane z nadzorem nad ruchem turystycznym i przestrzeganiem obowiązujących zasad.

Iluminacja krzyża ma być bezpiecznym i legalnym sposobem na uczczenie pamięci św. Jana Pawła II, bez naruszania przepisów chroniących przyrodę Tatr.