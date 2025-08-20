Nożownik z warszawskich Bielan, który zaatakował ochroniarza w jednym ze sklepów został zatrzymany przez policję - dowiedział się reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk.

Policja (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Sprawa dotyczy ataku na ochroniarza w jednym ze sklepów na ul. Przy Agorze w Warszawie.

Jak ustalił reporter RMF MAXX, wizerunek napastnika zarejestrowały kamery monitoringu i to na tej podstawie udało się go zatrzymać.

Wczoraj bielańscy kryminalni zatrzymali mężczyznę. Dzisiaj gromadzony jest materiał dowodowy - przesłuchujemy świadków, zabezpieczamy monitoring. Także dzisiaj będą podejmowane dalsze decyzje, co do dalszego losu mężczyzny - powiedziała reporterowi RMF MAXX Elwira Kozłowska z bielańskiej policji.

Do ataku nożownika doszło w poniedziałek . Jak informowaliśmy wówczas, agresor najpierw chciał ukraść kilka rzeczy ze sklepu znajdującego się przy ul. Przy Agorze na warszawskich Bielanach. Zauważył to pracownik ochrony - wtedy między mężczyznami doszło do szarpaniny.

Pracownik ochrony został raniony w przedramię ostrym narzędziem. Od poniedziałku trwały w stolicy poszukiwania sprawcy ataku.