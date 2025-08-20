Po miesiącach niepewności i intensywnych przygotowań zapadła ostateczna decyzja - to Wiedeń będzie gospodarzem 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w 2026 roku. Informacja ta wywołała euforię w stolicy Austrii, ale w Innsbrucku, który również ubiegał się o organizację wydarzenia, zapanowało rozczarowanie. Wiedeń nie tylko pokonał swojego alpejskiego rywala, ale także zyskał szansę na zorganizowanie jubileuszowej edycji jednego z największych muzycznych widowisk na świecie.

Finał konkursu Eurowizji w 2025 roku / FABRICE COFFRINI/AFP/East News / East News

Prawo do organizacji Eurowizji w 2026 roku przypadło Austrii po zwycięstwie artysty z tego kraju - JJ, który zachwycił publiczność i jurorów utworem "Wasted Love". Jego kompozycja, łącząca nowoczesne techno z operowymi wokalizami, zdobyła serca widzów podczas tegorocznej Eurowizji w szwajcarskiej Bazylei.

Kiedy i gdzie odbędzie się Eurowizja 2026?

Organizatorzy ujawnili już kluczowe daty. Wielki finał odbędzie się 16 maja 2026 roku, a półfinały zaplanowano na 12 i 14 maja.

Wielkie muzyczne święto odbędzie się w Wiener Stadthalle - największej hali widowiskowej w Austrii, mogącej pomieścić aż 16 tys. widzów. Obiekt ten ma już doświadczenie w organizacji Eurowizji - to właśnie tutaj odbył się konkurs w 2015 roku, po historycznym zwycięstwie Conchity Wurst.

Wiener Stadthalle, położona w samym sercu Wiednia, od lat gości największe wydarzenia kulturalne i sportowe, a jej nowoczesna infrastruktura gwarantuje komfort zarówno artystom, jak i publiczności.

Dlaczego Wiedeń, a nie Innsbruck?

Decyzja o wyborze Wiednia nie była dla wielu zaskoczeniem. Stolica Austrii może pochwalić się doskonałą infrastrukturą komunikacyjną - zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym. To właśnie łatwość dojazdu dla uczestników i fanów była jednym z kluczowych argumentów przemawiających za Wiedniem.

Dodatkowo, miasto ma już doświadczenie w organizacji Eurowizji - konkurs gościł tu już dwukrotnie, co było mocno podkreślane podczas procesu aplikacyjnego.

Innsbruck, mimo ogromnego zaangażowania i nowoczesnych obiektów, musiał uznać wyższość "większego brata". Wśród decydujących czynników znalazły się także kwestie logistyczne - w Tyrolu artyści nie mieliby do dyspozycji garderób i strefy przygotowań (tzw. Green Room) bezpośrednio przy głównej hali, co wiązałoby się z koniecznością uciążliwego transportu. Dodatkowo, choć Innsbruck dysponuje odpowiednią bazą hotelową, obiekty są rozproszone i często położone poza miastem, co mogłoby utrudnić logistykę.

Wiedeń gotowy na wyzwania

Organizacja Eurowizji to nie tylko prestiż, ale także ogromne wyzwanie logistyczne i finansowe. Koszty przygotowania wydarzenia mogą sięgnąć nawet 40 milionów dolarów, co wzbudza kontrowersje wśród części austriackiej sceny politycznej. Szczególnie krytycznie do pomysłu odnosi się skrajnie prawicowa Partia Wolności, która określiła konkurs mianem "lewackiego, queerowego spektaklu" i skrytykowała władze Wiednia za chęć organizacji imprezy mimo wysokich wydatków.

Mimo tych głosów, miasto nie zamierza rezygnować z przygotowań. Wiedeń podkreśla swoje doświadczenie w organizacji wielkich wydarzeń i zapowiada, że Eurowizja 2026 będzie niezapomnianym widowiskiem, które przyciągnie do stolicy Austrii setki tysięcy turystów i miliony widzów przed ekrany.

Wiedeń będzie gospodarzem wyjątkowej, bo 70. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Z tej okazji organizatorzy przygotowali specjalne logo, które zostało zaprezentowane w tym tygodniu. Jubileuszowy charakter wydarzenia ma dodatkowo przyciągnąć uwagę mediów i fanów z całego świata. Miasto już teraz zapowiada, że będzie to niezapomniane widowisko, które przejdzie do historii Eurowizji.