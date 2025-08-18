Policja poszukuje mężczyzny, który zaatakował pracownika ochrony w Warszawie. W jednym ze sklepów na warszawskich Bielanach doszło do przepychanki.

/ Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, mężczyzna, który zaatakował, chciał najpierw ukraść kilka rzeczy ze sklepu znajdującego się przy ulicy Przy Agorze na warszawskich Bielanach.

Zauważył to pracownik ochrony. Wtedy między mężczyznami doszło do szarpaniny.

Pracownik ochrony został raniony w przedramię ostrym narzędziem.

Mężczyzna jest pod opieką lekarzy. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało.

Trwają poszukiwania napastnika.