Prace remontowe na popularnym molo w Brzeźnie wkraczają w decydującą fazę. Jak poinformował Gdański Ośrodek Sportu, inwestycja o wartości ponad 2 milionów złotych ma zakończyć się na początku grudnia. Sprawdziliśmy, na jakim etapie są prace i co zmieni się na jednym z ulubionych miejsc spacerowych mieszkańców Gdańska i turystów.

Prace remontowe na molo w Brzeźnie powinny zakończyć się na początku grudnia / Shutterstock

Po więcej aktualnych i ciekawych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Remont molo w Brzeźnie przebiega zgodnie z planem. Zakończenie inwestycji przewidziano na 6 grudnia.

Jak przekazał rzecznik Gdańskiego Ośrodka Sportu, Krzysztof Piekło, obecnie wykonawca realizuje najważniejszy i najbardziej czasochłonny etap prac.

Dobiegają końca prace demontażowe. Obecnie realizowany jest najważniejszy i najbardziej czasochłonny etap inwestycji, obejmujący czyszczenie, naprawę oraz konserwację stalowych i żelbetowych elementów konstrukcji nośnej. Zaawansowanie tych działań szacowane jest na około 75 procent - powiedział rzecznik GOS.

Nowe elementy i konserwacja

W miejscach, gdzie naprawy konstrukcji nośnej zostały już ukończone, wykonawca przystąpił do montażu legarów nośnych pod pokład obiektu. Na teren budowy dostarczane są deski, których montaż planowany jest po Święcie Niepodległości.

Równocześnie prowadzone są prace konserwacyjne obejmujące czyszczenie i malowanie drewnianych balustrad.

Koszt remontu molo w Brzeźnie to ponad 2,1 mln zł brutto. Obiekt o długości 136 metrów i szerokości 7,2 metra jest przedłużeniem alei Jana Pawła II i stanowi jedną z największych atrakcji spacerowych Gdańska. Poprzedni remont przeprowadzono w dwóch etapach w latach 2021 i 2022, kiedy wymieniono m.in. drewniane balustrady, poprzeczki oraz słupki.

Wszystko wskazuje na to, że już w grudniu mieszkańcy i turyści będą mogli ponownie korzystać z odnowionego molo, które po remoncie ma być jeszcze bezpieczniejszy.