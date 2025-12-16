Już w najbliższy piątek, 19 grudnia, rusza nabór do nowego programu mieszkaniowego w Gdyni - „Mieszkanie za remont”. Miasto przygotowało 30 lokali w różnych dzielnicach, które czekają na osoby gotowe przeprowadzić niezbędny remont w zamian za bezterminowy wynajem. To szansa dla tych, którzy spełnią określone kryteria i dysponują środkami na odnowienie mieszkania.

Wyremontuj i zamieszkaj w Gdyni. Od 19 grudnia nabór wniosków / Shutterstock

30 mieszkań w różnych dzielnicach Gdyni czeka na lokatorów, którzy zdecydują się skorzystać z nowego, miejskiego programu "Mieszkanie za remont".

Już w piątek, 19 grudnia ruszy nabór wniosków i pojawi się lista dostępnych lokali.

Program "Mieszkanie za remont" to element szerszej polityki mieszkaniowej miasta. Jego celem jest nie tylko poprawa dostępności mieszkań dla gdynian, ale także zmniejszenie liczby pustostanów wymagających remontu.

Kto może skorzystać z programu?

Aby wziąć udział w programie, należy spełnić określone kryteria.

Oprócz wymagań dochodowych, pod uwagę brane są także inne czynniki, takie jak warunki rodzinne, zdrowotne czy aktywność zawodowa.

Wnioskujący muszą również posiadać środki finansowe na przeprowadzenie niezbędnego remontu.

Jak złożyć wniosek?

Nabór wniosków rozpoczyna się 19 grudnia 2025 roku i potrwa do 28 lutego 2026 roku. Niezbędne formularze można znaleźć w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni (ul. 10 Lutego 24) lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski można składać na trzy sposoby:

- pocztą,

- elektronicznie poprzez ePUAP,

- osobiście w Sali Obsługi Mieszkańca przy ul. 10 Lutego 24 (stanowiska 4 lub 5).



Po zakończeniu naboru, czyli po 28 lutego 2026 roku, zostanie sporządzona lista osób spełniających warunki programu. Lista ta zostanie zaopiniowana przez Społeczną Komisję Mieszkaniową i zatwierdzona przez prezydent Gdyni.

Następnie wybrani kandydaci będą mogli obejrzeć dostępne lokale, wybrać odpowiedni dla siebie, podpisać umowę i przystąpić do remontu.