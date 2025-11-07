Sędzia z Zamościa została zawieszona na pół roku w czynnościach za prowadzenie pojazdu po pijanemu. Teresę Z.T. zatrzymała policja w związku z kolizją, do której doszło w ostatnią środę. Okoliczności sprawy są tak bulwersujące, że Sąd Najwyższy uchylił jej immunitet już następnego dnia.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, zamojska sędzia została zatrzymana, co zdarza się bardzo rzadko, na gorącym uczynku, a to pozwala na decyzje dyscyplinarne niemal natychmiast.

Sędzia Teresa Z.T. w środę przed południem uczestniczyła w kolizji, do której doszło przy ul. Wyszyńskiego w Zamościu (Lubelskie).

Wjeżdżając swoim suzuki w tył innego pojazdu pani sędzia, jak wykazało badanie alkomatem, miała 1,5 promila alkoholu we krwi.

Immunitet uchylony, zawieszenie w obowiązkach

Ze względu na ujęcie na gorącym uczynku nie mogła ona skorzystać z ochrony immunitetem i została zatrzymana. Jej stan potwierdziły badania krwi.

Wczoraj prokuratura skierowała w sprawie sędzi wniosek do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, która uchyliła jej immunitet i zawiesiła w obowiązkach na pół roku, obniżając też jej wynagrodzenie o 35 procent.

Tego samego dnia Teresa Z.T. usłyszała zarzut prowadzenia auta po pijanemu. Sędzi grozi kara do 3 lat więzienia.