Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pucku (woj. pomorskie) poszukują zaginionej siedmioosobowej rodziny narodowości ukraińskiej. Zgłoszenie o zaginięciu wpłynęło w poniedziałek wieczorem od pracownika socjalnego sprawującego opiekę nad rodziną.

Poszukiwania siedmioosobowej rodziny trwają od poniedziałkowego wieczora / Shutterstock

Policję zaalarmował pracownik socjalny

W poniedziałek wieczorem, ok. godz. 20 policja w Pucku została powiadomiona przez pracownika socjalnego o zaginięciu siedmioosobowej ukraińskiej rodziny.

Osoby zaginione to: Alina Soschynska, Andrii Soschynskyi, Veronika Soschynska, Myroslava Soschynska, Mykola Soschynskyi, Anatolii Soschynskyi, Svitlana Soschynska.

Rodzina była ostatni raz widziana w poniedziałek 15 grudnia w okolicy ul. Rzemieślniczej we Władysławowie.

Rysopis w chwili zaginięcia

Alina - 7 lat, wzrost ok. 110 cm, szczupła budowa ciała (ok. 15 kg), włosy blond, oczy niebieskie. Była ubrana w czerwoną sukienkę, czarne trapery, różową kurtkę, różowe rajstopy we wzorki oraz różową czapkę z motywem "Psi Patrol".

Andrii - 6 lat, wzrost ok. 116 cm, włosy ciemne, oczy piwne. Ubrany w czarne zimowe buty za kostkę, ceglastobrunatne spodnie dresowe, bawełnianą czapkę zimową, komin, koszulę granatowo-czerwoną, rozpinaną bluzę z motywem "Spider-Man" oraz beżową kurtkę z wizerunkiem "Spider-Mana".

Veronika - 4 lata, wzrost ok. 122 cm, włosy ciemne, oczy brązowe. Ubrana w czerwone legginsy z wizerunkiem jelonka, czarną bluzę, różową kurtkę, komin, różową czapkę oraz różowe kozaczki.

Myroslava - 2 lata, wzrost ok. 98 cm, włosy blond, oczy brązowe. Ubrana w ciemnoróżową czapkę, różową kurtkę, różowy komin, brązowe legginsy oraz biało-różowe śniegowce.

Mykola - dziecko w wieku 1 roku, włosy jasne, oczy niebieskie. Brak informacji dotyczących ubioru.

Anatolii - 44 lata, wzrost ok. 160 cm, szczupła budowa ciała, włosy ciemne. Ubrany w ciemne jeansy, czarne buty sportowe oraz ciemną kurtkę.

Svitlana - 27 lat, wzrost ok. 150 cm, sylwetka normalna, włosy ciemne, oczy brązowe. Ubrana w beżową pikowaną kurtkę do bioder, biało-granatowy sweter, jeansy oraz buty zimowe.

Poszukiwania prowadzone na poziomie drugim

Poszukiwania prowadzone są na poziomie drugim - oznacza to, że zaginięcie osoby nie wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem dla jej życia, zdrowia lub wolności.

Policja prosi o pilny kontakt osoby, które widziały dzieci i ich rodziców lub mają informacje mogące pomóc w ich odnalezieniu. Numer to 47 742 52 22 lub 723 695 553 albo numer alarmowy 112.