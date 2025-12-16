51-letni mieszkaniec Kalisza (Wielkopolskie) został tymczasowo aresztowany po tym, jak groził zabiciem policjanta. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy na terenie ogródków działkowych w Nowych Skalmierzycach. Miał przy sobie duży nóż myśliwski.

51-latek został aresztowany w związku z zarzutami kierowania gróźb zabicia policjanta / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Po więcej informacji z Polski i ze świata zapraszamy na RMF24.pl

Do zdarzenia doszło 13 grudnia. Mężczyzna zadzwonił pod numer alarmowy i poinformował, że planuje zabić policjanta.

W tym czasie przebywał na terenie rodzinnych ogródków działkowych w Nowych Skalmierzycach k. Kalisza.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Funkcjonariusze zatrzymali 51-latka, który miał przy sobie niebezpieczne narzędzie - duży nóż myśliwski.

Mężczyzna oświadczył policjantom, że gdyby go nie zatrzymali, to minąłby ich i ugodził nożem w plecy. Powiedział, że jeżeli zostanie wypuszczony, to zabije któregoś z nich albo innego policjanta - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Meler.

Przyznał się do winy

Zatrzymany 51-latek przyznał się do kierowania gróźb karalnych. Odmówił jednak podania motywów swojego zachowania. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt, argumentując to realnym zagrożeniem dla innych osób.



Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o aresztowaniu mężczyzny. Materiał dowodowy zostanie uzupełniony o opinię biegłych z zakresu psychiatrii.

Za kierowanie gróźb karalnych grozi do trzech lat więzienia.