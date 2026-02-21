Nie żyje Mirosław Krawczyk, aktor filmowy i teatralny, związany z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku. Miał 72 lata. Widzowie w całej Polsce znali go m.in. z filmów "Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł", "Disco polo", "Grzeszny żywot Franciszka Buły" i licznych seriali, m.in.: "Ojciec Mateusz" czy "Pierwsza miłość".

O śmierci Mirosława Krawczyka poinformował w sobotę Teatr Wybrzeże. "Mirku, na scenie oczarowywałeś szczerością, a my zapamiętamy Cię jako kolegę o wielkim sercu" - czytamy słowa pożegnania opublikowane przez teatr w mediach społecznościowych.

Aktor miał 72 lata

Mirosław Krawczyk urodził się 7 grudnia 1953 r. w Olkuszu. "W młodości nie chciał, by przylgnęła do niego łatka amanta - wolał role charakterystyczne, barwne, czasem trudne do sklasyfikowania. Po studiach w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej trafił do Teatru Śląskiego w Katowicach; dla kina odkrył go Janusz Kidawa" — pisał w albumie "Twarze Wybrzeża" Jacek Wakar.

Po ukończeniu szkoły teatralnej zadebiutował na scenie w 1978 roku w przedstawieniu "Damy i huzary" Aleksandra Fredry w reżyserii Jana Machulskiego w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego, gdzie występował do 1986 roku.

Następnie związał się z gdańską sceną. "Zagrał w tym czasie wiele ról. Któregoś dnia, podczas pierwszego aktu Marat/Sade, doznał rozległego zawału. Koledzy dograli spektakl do końca bez niego. Zapamiętał, że gdy był wieziony na noszach do karetki, obok biegł dyrektor Krzysztof Nazar, pytając, czy będzie w stanie jutro grać" — wspominał w albumie Wakar.

Mirosław Krawczyk zagrał w wielu filmach i serialach

Aktor występował zarówno w filmach, jak i serialach telewizyjnych. Zagrał m.in. w "Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł", "Disco polo", "6 dni strusia" i "Grzeszny żywot Franciszka Buły". W telewizji pojawiał się w serialach takich jak "Lekarze", "Ojciec Mateusz", "Rezydencja", "Pierwsza miłość", a także w popularnych produkcjach epizodycznych: "M jak miłość" i "Na Wspólnej".

Teatr Wybrzeże podkreśla w swoim pożegnaniu, że Mirosław Krawczyk stworzył szereg wyjątkowych kreacji obejmujących zarówno repertuar klasyczny, jak i współczesny, m.in. w "Balladynie", "Hamlecie", "Wesołych kumoszkach z Windsoru", "Karmanioli, czyli od Sasa do Lasa" oraz "Mary Page Marlowe".