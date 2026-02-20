Pranie brudnych pieniędzy i handel ludźmi. Akcja służb na Pomorzu

Straż graniczna przekazała, że funkcjonariusze tej formacji, w ramach prowadzonego śledztwa dotyczącego m.in. handlu ludźmi i prania brudnych pieniędzy, przeszukali 17 lokali mieszkalnych i usługowych na terenie województwa pomorskiego oraz kilkanaście samochodów. Przekazano, że zabezpieczono pieniądze, złoto inwestycyjne, numizmaty oraz biżuterię o łącznej wartości 3,6 mln zł oraz 28 kont bankowych z ponad 3,8 mln zł.

Zatrzymano osiem osób - sześć z nich trafiło już do aresztu.

Ukrainiec i Polak przewodzili grupie przestępczej

Z informacji przekazanych przez Komendę Główną SG wynika, że funkcjonariusze z placówki SG w Elblągu od 2024 roku rozpracowywali kilkunastoosobową grupę przestępczą. Na jej czele stali Ukrainiec i Polak - wśród członków grupy byli głównie obywatele Ukrainy, Polski i Uzbekistanu. Grupa wykorzystywała spółki zarejestrowane zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami do popełniania przestępstw, m.in. handlu ludźmi.

"Proceder polegał na wykorzystywaniu ofiar do pracy o charakterze przymusowym z zastosowaniem przemocy i gróźb, wprowadzenia w błąd oraz nadużycia stosunku zależności i wykorzystania krytycznego położenia ofiar. Ofiarami byli głównie mieszkańcy Ameryki Łacińskiej, w przeważającej części Kolumbijczycy. Sprawcy werbowali ich już na terytorium państw ich pochodzenia, a następnie pozornie delegowali do pracy w Polsce z wykorzystaniem spółek zarejestrowanych poza granicami UE" - poinformowała straż graniczna.