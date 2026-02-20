Pranie brudnych pieniędzy i handel ludźmi. Akcja służb na Pomorzu

Funkcjonariusze straży granicznej rozbili grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi i praniem brudnych pieniędzy. W sumie przeszukano 17 lokali na terenie województwa pomorskiego. Zatrzymano osiem osób i zabezpieczono środki o wartości ponad 7,5 miliona złotych.
O skutecznej akcji służb poinformował w piątek minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
Przekazał, że funkcjonariusze straży granicznej rozbili grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi i praniem brudnych pieniędzy. Podkreślił, że zatrzymano 8 osób i ujawniono 50 ofiar tej grupy. Są to głównie osoby pochodzące z Ameryki Łacińskiej. "Sprawa ma charakter rozwojowy" - napisał w piątek na X szef MSWiA.