​W poniedziałek w miejscowości Jastrzębia Góra w powiecie puckim wybuchł pożar w miejscowym pensjonacie. Ogień pojawił się na poddaszu budynku.

Pożar pensjonatu w Jastrzębiej Górze

Bądź na bieżąco. Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl.

Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze poddasza w pensjonacie w Jastrzębiej Górze w Pomorskiem przed godz. 13.

Cztery osoby, które znajdowały się wówczas w budynku, ewakuowały się przed przyjazdem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Nikt nie ucierpiał. Na miejscu działa obecnie 8 zastępów straży pożarnej.

Strażacy gaszą ogień zarówno z wnętrza budynku, jak i prowadząc działania na zewnątrz pensjonatu. Podkreślają, że priorytetem jest opanowanie pożaru na poddaszu oraz niedopuszczenie do jego dalszego rozprzestrzeniania się.