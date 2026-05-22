Sąd wyłączył jawność w procesie Antoniego Kurskiego - zgodził się na podawanie pełnego imienia i nazwiska - syna Jacka Kurskiego, polityka PiS i byłego prezesa TVP, który miał trzykrotne zgwałcić małoletnią dziewczynkę. Do zdarzeń miało dojść w 2009 roku w Gdańsku i Danielinie. Antoniemu Kurskiemu grozi do 12 lat więzienia.

Mec. Bartosz Lewandowski przed salą rozpraw Sądu Rejonowego w Kwidzynie - rzpoczął się proces Antoniego Kurskiego, 22 maja 2026 roku / Marcin Gadomski / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Rozpoczął się proces Antoniego Kurskiego

Przed Sądem Rejonowym w Kwidzynie rozpoczął się dzisiaj proces syna polityka PiS Jacka Kurskiego - Antoniego. Wyraził on zgodę na publikację pełnego imienia i nazwiska, natomiast nie zgodził się na publikację wizerunku. Mężczyzna stawił się w sądzie wraz z trojgiem obrońców, m.in. mec. Bartosz Lewandowski.

Przed rozprawą mecenas Lewandowski stwierdził, że ta sprawa jest wykorzystywana politycznie. Mój klient absolutnie nie przyznaje się do zarzucanych czynów - powiedział mec. Lewandowski i dodał, że z uwagi na tajemnicę nie może mówić o szczegółach, ale dokumentacja pozyskana przez prokuraturę wskazuje jednoznacznie, że do tych zdarzeń nie mogło dojść z przyczyn obiektywnych.

Stoję na stanowisku, że w tej sprawie nie było podstaw do kierowania aktu oskarżenia - stwierdził mec. Lewandowski. Podkreślił, że jego klient nie zgadza się z zarzutami i twierdzi, że to są kłamstwa i pomówienia.

Jeszcze przed otwarciem przewodu sądowego prokurator Izabela Oliver z Prokuratury Okręgowej w Toruniu złożyła wniosek o utajnienie procesu z uwagi na charakter sprawy. Sąd w piątek przychylił się do tego wniosku i sprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami.

Prokuratura: Wykonanie zamiaru przestępstwa wobec małoletniej poniżej 15. roku życia

Jak podawała wcześniej prokuratura, Antoni Kurski stoi pod zarzutem popełnienia w okresie od maja do sierpnia 2009 roku w krótkich odstępach czasu i w celu wykonania z góry powziętego zamiaru przestępstw o charakterze seksualnym wobec małoletniej poniżej 15. roku życia, mających postać doprowadzenia - przemocą oraz przez wykorzystanie zależności emocjonalnej i społecznej - do obcowania płciowego.

Synowi byłego prezesa TVP zarzucono popełnienie przestępstwa w 2009 r., a zatem przed wejściem w życie zmian w Kodeksie karnym. Oznacza to, że zgodnie z art. 4 par. 1 k.k. stosuje się wobec niego przepisy obowiązujące w tamtym czasie, jako korzystniejsze dla oskarżonego. W konsekwencji czyn zarzucany oskarżonemu traktowany jest jako występek zagrożony karą od 2 do 12 lat więzienia, a sądem właściwym do jego rozpoznania jest sąd rejonowy.