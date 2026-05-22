Mieszkańcy Gdyni muszą przygotować się na istotne zmiany w organizacji ruchu w centrum miasta. Wszystko za sprawą realizacji zdjęć do trzeciego sezonu popularnego serialu "Zatoka Szpiegów" Telewizji Polskiej. Produkcja, która od lat przyciąga przed ekrany miliony widzów, ponownie zawitała na Wybrzeże, a jej ekipa filmowa zajmie kluczowe ulice Gdyni na kilka dni.

Czasowa organizacja ruchu w centrum Gdyni

W związku z pracami na planie serialu, od 23 do 27 maja całkowicie zamknięta zostanie ulica 3 Maja na odcinku od ulicy 10 Lutego do ulicy Batorego. To jednak nie koniec utrudnień - od 24 do 26 maja zamknięta będzie również ulica Batorego, od skrzyżowania z ulicą 3 Maja do parkingu, włącznie.

Organizatorzy apelują do mieszkańców i kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania, które pojawi się w tych lokalizacjach.

Kulisy powstawania trzeciego sezonu "Zatoki Szpiegów"

Ekipa filmowa "Zatoki Szpiegów" wróciła na Pomorze, by zrealizować kluczowe sceny plenerowe do trzeciego sezonu serialu. Wcześniej zdjęcia odbywały się w Gdańsku, gdzie scenografię stanowiły ulice Chlebnicka, Kuśnierska, Królikarnia, park i archikatedra Oliwska oraz ulice Biskupia i Na Stoku. Niektóre ujęcia zostaną nakręcone również na Helu, a większość w Warszawie.

Jak wskazał portal gdansk.pl, na potrzeby produkcji na ścianach kamienic pojawiły się niemieckie szyldy i nazistowskie flagi. Na ulicach zagościły sklepy, kramy i samochody z epoki, tworząc atmosferę lat 40. XX wieku.

Podczas realizacji scen na Biskupiej Górce filmowcy skupili się na postaciach Franza Neumanna (Bartosz Gelner) oraz antagonisty - obersturmbannführera Helmuta Langego, w którego wciela się Cezary Łukaszewicz.

Aktor zdradził, że emocje w trzecim sezonie nie opadną, a widzowie mogą liczyć na wiele mocnych momentów.

Świetnie czytało się tę historię już na płaszczyźnie scenariusza. Zacząłem pierwszy odcinek i od razu skończyłem na dziesiątym. Będzie dużo mocnych momentów i takich, w których wszystko wisi na włosku. Będzie bardzo ciekawie - zapowiada Łukaszewicz w rozmowie z portalem gdansk.pl.

Nowe wątki i powrót znanych postaci

Trzeci sezon "Zatoki Szpiegów" przeniesie widzów do późnego lata 1941 roku. Fabuła skoncentruje się wokół badań nad tajemniczą bronią o ogromnej sile rażenia.

W świecie pełnym zagrożeń bohaterowie będą musieli zmierzyć się nie tylko z okupantem, ale także nową falą szpiegów - przekazał portal. Jak dodano w publikacji, produkcja powraca do gęstej atmosfery niepewności i skomplikowanych relacji, które stały się jej znakiem rozpoznawczym.

Na ekranie ponownie pojawią się Bartosz Gelner, Sonia Mietielica, Cezary Łukaszewicz, Maria Świłpa, Karol Pocheć, Anna Radwan, Przemysław Kozłowski i Karol Biskup. Pojawią się także nowe postaci. Za produkcję odpowiada Akson Studio, a reżyseruje Łukasz Ostalski na podstawie scenariusza Michała Godzica i Wojciecha Lepianki. Premiera trzeciego sezonu planowana jest na 2027 rok.