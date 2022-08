Dwa niewielkie dworce PKP na Mierzei Helskiej zostaną poddane renowacji. Mowa o stacjach kolejowych w Helu i Kuźnicy. Po remoncie dworzec w Helu ma odzyskać swój historyczny wygląd, a dworzec w Kuźnicy znów ma zacząć przyjmować pasażerów.

Projekt dworca w Sopocie / PKP SA / Materiały prasowe

Przez Półwysep Helski biegnie jednotorowa linia kolejowa, która zaczyna swój bieg jeszcze w Redzie, a kończy na stacji Hel. To właśnie dworzec w Helu - niewielki, pochodzący z lat 20. XX wieku budynek - po pracach remontowych ma odzyskać swój historyczny wygląd.

Renowację według planów przejdzie unikatowa elewacja budynku, a dach pokryje dachówka w kolorze naturalnej cegły. Dworzec ma zyskać również nowe zegary oraz szyldy na elewacji. Zaskoczeniem może być jedno z przyjętych założeń o stworzeniu - pod wiatą od strony peronów - kącika dla dzieci. Najmłodsi znajdą tam ławki w kształcie lokomotywy i wagonów oraz kolorowe, okrągłe stoliki.

Przebudowa dworca Hel to kolejna inwestycja w województwie pomorskim, którą rozpoczynamy w ramach Programu Inwestycji Dworcowych. To ważny obiekt obsługi pasażerskiej, w jednym z popularniejszych miejsc urlopowych na polskim wybrzeżu Bałtyku. Dzięki inwestycji dworzec odzyska swój historyczny blask, a do tego stanie się miejscem nowoczesnym, bezpiecznym, dostępnym i przyjaznym środowisku. Ciekawym akcentem w projekcie jest specjalny kącik dla najmłodszych pasażerów z ławkami w kształcie lokomotywy i wagonów - mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Wizualizacja wyglądu dworca w Sopocie / PKP SA

Wizualizacja wyglądu dworca w Kuźnicy / PKP SA

Wnętrze helskiego dworca po modernizacji / PKP SA

Kolejną inwestycją PKP na Mierzei Helskiej jest gruntowny remont dworca w Kuźnicy. Z nieczynnego obiektu, po wykonanych pracach, będą mogli ponownie skorzystać podróżni. Z elewacji dworca ma zniknąć tynk, przywrócone zostaną detale architektoniczne oraz dawny kształt elewacji dworca.

Dzięki rozpoczętej przebudowie dworzec w Kuźnicy będzie znów obsługiwał podróżnych i odzyska swój historyczny wygląd. Inwestycja obejmie budynek i jego najbliższe otoczenie, gdzie pojawią się nowy parking, a także stojaki rowerowe. Jestem przekonany, że dworzec w nowej odsłonie, przypadnie do gustu pasażerom kolei i mieszkańcom miejscowości - dodaje Ireneusz Maślany.

Na obu dworcach wyeliminowane zostaną bariery architektoniczne i wprowadzone usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. oznaczenia w alfabecie Braille’a, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących czy kontrastowa kolorystyka wnętrz.

Przebudowa obejmie również najbliższe otoczenie obu dworców. PKP zapowiada stworzenie nowych parkingów w okolicach obu dworców. Nowością będą też nowe stojaki na rowery, a te na Helu mają być wzbogacone o wiatę, na której dachu zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne do pozyskiwania zielonej energii.

Mieszkańcy mierzei i turyści z nowych dworców będą mogli skorzystać w sezonie 2024. Prace remontowe mają skończyć się jesienią przyszłego roku. Koszt przebudowy dworca Hel to 9,35 mln złotych, a dworca Kuźnica to 7 mln złotych.

autor: Stanisław Pawłowski