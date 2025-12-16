Siedmioosobowa rodzina z Pucka została znaleziona na Słowacji. Tym samym poszukiwania zostały zakończone.

W poniedziałek wieczorem, ok. godz. 20:00, policja w Pucku została powiadomiona przez pracownika socjalnego o zaginięciu siedmioosobowej rodziny.

Poszukiwania były prowadzone na poziomie drugim - oznacza to, że zaginięcie osoby nie wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem dla jej życia, zdrowia lub wolności.

We wtorek po południu puccy mundurowi przekazali, że zaginiona rodzina została odnaleziona na Słowacji "dzięki współpracy policjantów ze Strażą Graniczną".

Zaznaczono, że życiu i zdrowiu członków rodziny nie zagraża niebezpieczeństwo.